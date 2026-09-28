Cât a ajuns să coste un covrig banal la Aeroportul Otopeni. Românii au rămas fără cuvinte

Un produs obișnuit, cumpărat frecvent de români pentru câțiva lei, poate ajunge să coste de câteva ori mai mult în Aeroportul Henri Coandă. Este cazul unui covrig comercializat în zona aeroportului, al cărui preț de aproximativ 15 lei a fost fotografiat de un călător și prezentat pe rețelele sociale.
Pasagerul a făcut imediat comparația cu prețul unui produs similar din oraș, unde un covrig costă aproximativ 2,5 lei. Diferența a atras numeroase comentarii din partea utilizatorilor, unii ironizând suma afișată, iar alții explicând că prețurile din aeroporturi sunt, în general, mai mari.
Covrigul de la Otopeni, comparat cu unul de 2,5 lei
Fotografia publicată de călător a readus în atenție prețurile produselor alimentare din Aeroportul Otopeni. În cazul prezentat, un covrig ajungea la 16 lei, în condițiile în care același tip de produs poate fi găsit în oraș la circa 2,5 lei.
Autorul postării a calculat și diferența dintre cele două prețuri și a considerat că adaosul este neobișnuit de mare.
„Aeroportul Otopeni: covrig de 2,5 lei în oraș la Luca. Peste tot sunt lucrurile mai scumpe în aeroporturi, și în special aici, dar un markup de 540% e probabil record mondial”, a scris acesta.
Nu este prima dată când este semnalat un asemenea preț pentru un covrig în Aeroportul Henri Coandă. Un covrig simplu sau cu mac a fost prezentat și anterior la o valoare de aproximativ 15 lei, în timp ce un produs similar cumpărat din unitățile din oraș costa în jur de 2,5 lei.
Internauții au comentat prețul de 15 lei
Diferența dintre suma plătită în aeroport și cea obișnuită în oraș a generat numeroase reacții în mediul online.
Unul dintre utilizatori a privit situația și prin prisma pasagerilor străini care trec prin Aeroportul Otopeni și care se pot lovi de aceleași prețuri atunci când vor să cumpere ceva de mâncare.
„Oare ce spun străinii care tranzitează pe Otopeni, 3 euro un covrig?”, a comentat un utilizator.
Alți internauți au comparat prețurile din aeroportul bucureștean cu cele întâlnite în alte aeroporturi din străinătate. Au existat și comentarii ironice referitoare la produsul care ajunge să coste 16 lei.
„Seamănă cu cei de la Luca, Matei etc. Dar, de fapt, ce vedem noi deasupra e foiță de aur...”, a scris un alt internaut.
O altă persoană a ales o formulare ironică și a legat prețul covrigului de mai multe costuri și de situația economică.
„E crovigu lu Ciolacu, dă Buzău. E scumpă făina, benzina și gaura e cu dus-întors. Oamenii aia care au cumpărat tarabe dă piață trebuie să scoată șpaga, bre!”, a comentat altă persoană.
Unii pasageri spun că există și alternative
Nu toate comentariile au fost însă critice la adresa prețurilor din aeroport. Au existat și utilizatori care au remarcat că pasagerii au posibilitatea de a evita produsele cu prețuri ridicate.
Printre variantele menționate se află aducerea mâncării de acasă sau alegerea altor magazine existente în aeroport.
Astfel, reacțiile de pe internet au pornit de la diferența dintre prețul covrigului din aeroport și cel al unui produs similar din oraș, dar au inclus și discuții despre posibilitățile pe care le au călătorii înainte sau în timpul deplasării.
Prețurile din Aeroportul Henri Coandă au mai atras atenția
Produsele alimentare comercializate pe Aeroportul Henri Coandă au mai fost în atenția călătorilor din cauza diferențelor de preț față de magazinele și unitățile din oraș.
Diferențele de preț dintre aeroporturi și magazinele obișnuite sunt frecvente, deoarece spațiile comerciale din terminale funcționează în condiții diferite. Acestea au costuri de funcționare specifice, iar clienții sunt în principal pasageri aflați în tranzit.
În cazul Aeroportului Otopeni, însă, prețul unui produs atât de comun precum covrigul a readus în discuție sumele pe care călătorii ajung să le plătească pentru alimente în zona aeroportului.