Cât a ajuns să coste un covrig banal la Aeroportul Otopeni. Românii au rămas fără cuvinte

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 28 sept. 2026, 17:26

Un produs obișnuit, cumpărat frecvent de români pentru câțiva lei, poate ajunge să coste de câteva ori mai mult în Aeroportul Henri Coandă. Este cazul unui covrig comercializat în zona aeroportului, al cărui preț de aproximativ 15 lei a fost fotografiat de un călător și prezentat pe rețelele sociale.

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