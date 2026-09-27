Advertising
Advertising
Justitie· 2 min citire
Avertismentul lui Toni Neacșu după plângerea USR: „Se pedepsesc persoanele care fac plângeri de dragul de a face plângeri penale”
Publicat27 sept. 2026, 16:31
SursăRealitatea PLUS
Acuzațiile formulate în plângerea depusă de USR sunt departe de definiția juridică a trădării, susține Toni Neacșu. Fostul judecător și membru CSM a explicat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, de ce consideră că drumul până la o astfel de încadrare juridică este unul foarte lung.
Citește și
- 12:28Patronul Dristor Doner Kebap, arestat în Turcia pentru spălare de bani. 200 de kilograme de lingouri, ascunse într-un cămin din Capitală
- 17:45Stenograme în cazul Adrian Kreiner: ce spuneau asasinii despre averea lui și de ce îl considerau o țintă ușoară
- 16:3818 state UE, inclusiv România, intră în infringement pentru Directiva privind spălarea banilor
- 13:40Fănel Bogos a ajuns la DNA Iași pentru noi audieri în dosarul mitei de 1,5 milioane de euro. Bolojan ar putea fi audiat și el
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News