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Justitie· 2 min citire

Avertismentul lui Toni Neacșu după plângerea USR: „Se pedepsesc persoanele care fac plângeri de dragul de a face plângeri penale”

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat27 sept. 2026, 16:31
SursăRealitatea PLUS

Acuzațiile formulate în plângerea depusă de USR sunt departe de definiția juridică a trădării, susține Toni Neacșu. Fostul judecător și membru CSM a explicat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, de ce consideră că drumul până la o astfel de încadrare juridică este unul foarte lung.

Toni Neacșu: „Pentru a se ajunge până la trădare este o cale extrem de lungă”

Toni Neacșu a analizat acuzațiile formulate în plângerea penală pentru trădare depusă de USR și susține că acestea sunt departe, din punct de vedere juridic, de elementele care definesc această infracțiune. Fostul judecător a explicat că, pentru a putea fi vorba despre trădare, trebuie îndeplinite condiții clare, printre care existența unei legături între un oficial al statului român și o putere străină, în scopul afectării independenței sau suveranității naționale.

„Pentru a se ajunge până la trădare, vă rog să mă credeți că este o cale extrem de lungă din punct de vedere juridic vorbesc acuma. Nu mai spun că trădare există atunci când într-adevăr un oficial al statului român intră în legătură cu o putere străină, și sigur, aici e o discuție dacă această putere străină trebuie să fie dușmană sau pur și simplu poate să fie și un aliat, intră cu o putere străină în contact pentru a știrbi independența națională, suveranitatea națională, prin, mă rog, în cazul de față, să spunem, supunerea economică. Suntem foarte departe de această definiție a infracțiunii.”

Avertismentul lui Toni Neacșu privind plângerile penale

Toni Neacșu a vorbit și despre posibilele consecințe juridice în situația în care o plângere penală s-ar dovedi nefondată. El a făcut referire la ceea ce a numit „denunțul calomnios” și a atras atenția asupra plângerilor formulate fără un fundament.

„E bine totuși să ne aducem aminte din când în când că mai există și o infracțiune corelativă în Codul Penal, și anume denunțul calomnios, denunțarea calomnioasă. Se pedepsesc acele persoane care fac plângeri de dragul de a face plângeri penale...”

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