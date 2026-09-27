Avertismentul lui Toni Neacșu după plângerea USR: „Se pedepsesc persoanele care fac plângeri de dragul de a face plângeri penale”

Publicat 27 sept. 2026, 16:31 Sursă Realitatea PLUS

Acuzațiile formulate în plângerea depusă de USR sunt departe de definiția juridică a trădării, susține Toni Neacșu. Fostul judecător și membru CSM a explicat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, de ce consideră că drumul până la o astfel de încadrare juridică este unul foarte lung.

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