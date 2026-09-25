Vlora Hyseni, șefa serviciilor secrete din Albania, suspendată. Ce legătură are Florian Coldea

Publicat 25 sept. 2026, 11:36 Actualizat 25 sept. 2026, 12:30 Sursă Realitatea PLUS

Un scandal cu răsunet la nivel internațional a izbucnit în jurul lui Florian Coldea. Directoarea serviciilor din Albania a fost suspendată din funcție și pe numele ei a fost emis un mandat de arestare. Presa de la Tirana anunță că șefa din serviciile albaneze și Coldea au avut legături strânse pe vremea când generalul a fost consilierul premierului Edi Rama. Unele surse merg și mai departe și spun că femeia ar fi fost pregătită operativ de Generalul Negru. Realitatea PLUS a cerut un punct de vedere de la Florian Coldea, însă până la ora transmiterii acestei știri, fostul prim-adjunct al SRI nu a răspuns.

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