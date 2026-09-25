Vlora Hyseni, șefa serviciilor secrete din Albania, suspendată. Ce legătură are Florian Coldea

Un scandal cu răsunet la nivel internațional a izbucnit în jurul lui Florian Coldea. Directoarea serviciilor din Albania a fost suspendată din funcție și pe numele ei a fost emis un mandat de arestare. Presa de la Tirana anunță că șefa din serviciile albaneze și Coldea au avut legături strânse pe vremea când generalul a fost consilierul premierului Edi Rama. Unele surse merg și mai departe și spun că femeia ar fi fost pregătită operativ de Generalul Negru. Realitatea PLUS a cerut un punct de vedere de la Florian Coldea, însă până la ora transmiterii acestei știri, fostul prim-adjunct al SRI nu a răspuns.
Vlora Hyseni este acuzată de divulgarea secretelor de stat și de favorizarea unui presupus infractor din rețele de crimă organizată. Dosarul este instrumentat de SPAK, structura albaneză specializată în combaterea corupției și a crimei organizate.
Presa albaneză, citată de Inpolitics, scrie că Vlora Hyseni a lucrat, la un moment dat, alături de Florian Coldea, în perioada în care acesta era consilierul premierului Edi Rama. La momentul în care au fost numiți în funcții, atât Florian Coldea cât și Vlora Hyseni au stârnit adevărate scandaluri. De altfel, presa albaneză scrie că cei doi ar fi împărțit chiar un birou pentru o perioadă. După ce a devenit șef în SRI, spun jurnaliștii, Coldea s-ar fi implicat și în serviciile albaneze. Unele surse merg și mai departe și spun că femeia ar fi fost pregătită operativ chiar de Florian Coldea.
Tot presa albaneză a relatat, de asemenea, că Hyseni ar fi avut deplasări și întâlniri în afara Albaniei alături de Coldea, inclusiv după ce a preluat conducerea conducerii Serviciilor din Albania.
Între timp, Florian Coldea a fost trimis în judecată în dosarul ce vizează trafic de influență, constituirea unui grup infracțional organizat și spălare de bani. Alături de el sunt acuzați și Dan Tocaci și avocatul Doru Trăilă.
Următorul termen în contestația aflată pe rolul Înaltei Curți este programat pentru 15 octombrie 2026.
Dosarul lui Florian Coldea
Dosarul în care este cercetat fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea a intrat în atenția publică în mai 2024, când DNA a anunțat că patru persoane sunt urmărite penal, sub control judiciar, într-o anchetă privind presupuse fapte de trafic de influență și spălare a banilor. Printre persoanele vizate se aflau Florian Coldea, fostul general SRI Dumitru Dumbravă, avocatul Doru Trăilă și omul de afaceri Dan Tocaci.
Potrivit DNA, în perioada martie 2023 - aprilie 2024, trei dintre inculpați ar fi pretins de la un om de afaceri, martor în cauză, suma de 700.000 de euro plus TVA, susținând că ar avea influență asupra unor magistrați și că i-ar putea determina să pronunțe soluții favorabile într-un dosar penal. Ulterior, suma ar fi fost redusă la 600.000 de euro plus TVA, iar DNA susține că ar fi fost plătită o primă tranșă de aproximativ 100.000 de euro.
Ce susțin procurorii în rechizitoriu
În iulie 2025, DNA a anunțat trimiterea în judecată a trei persoane - doi foști militari și un avocat - pentru constituirea unui grup infracțional organizat, două infracțiuni de trafic de influență, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități și spălarea banilor. O a patra persoană a fost trimisă în judecată pentru constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la trafic de influență. Surse judiciare citate de Agerpres au precizat că cei doi foști militari sunt Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, iar avocatul este Doru Trăilă.
Potrivit rechizitoriului, procurorii susțin că grupul s-ar fi constituit în perioada 2018–2020 și că activitățile investigate ar fi continuat până în 2024. Anchetatorii afirmă că persoanele vizate ar fi folosit relațiile și influența dobândite în perioada în care au ocupat funcții în instituții publice pentru a oferi unor clienți servicii și intervenții pe care aceștia pretindeau că le pot realiza prin intermediul unor persoane influente.
DNA mai susține că, în perioada 2019–2024, ar fi fost oferite servicii de consultanță juridică pentru clienții a nouă societăți comerciale, inclusiv prin intermediul unei societăți de avocatură, deși una dintre persoanele implicate nu avea calitatea de avocat. Procurorii susțin, de asemenea, că anumite contracte și facturi ar fi fost folosite pentru a disimula proveniența unor sume de bani.
În ce fază se află dosarul
În iulie 2025, DNA a trimis cauza în judecată, în stare de libertate. Procurorii au propus și confiscarea unor sume despre care susțin că ar proveni din activitățile investigate, precum și au dispus măsuri asigurătorii asupra unor bunuri și conturi.
În august 2026, Curtea de Apel București, în procedura de cameră preliminară, a respins cererile și excepțiile formulate de inculpați și a constatat legalitatea sesizării instanței prin rechizitoriu, precum și legalitatea administrării probelor și a actelor de urmărire penală. Decizia poate fi contestată, iar cauza nu a fost încă soluționată pe fond.
În prezent, cauza se află în etapa procedurilor premergătoare judecății pe fond. Contestația formulată împotriva soluției din camera preliminară urmează să fie analizată de Înalta Curte de Casație și Justiție. Potrivit informațiilor publicate recent, următorul termen este stabilit pentru 15 octombrie 2026.