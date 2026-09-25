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Explozie puternică în centrul turistic al Atenei. O clădire s-a prăbușit, iar trei persoane au fost rănite-FOTO

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 25 sept. 2026, 13:10

O explozie produsă vineri în centrul Atenei a provocat prăbușirea unei clădiri rezidențiale, rănind trei persoane și avariind locuințe, magazine și autoturisme dintr-un cartier istoric al capitalei elene, relatează Reuters.

Clădirea a fost grav avariată

Cauza exploziei produse în clădirea cu două etaje din Plaka, în apropierea unora dintre cele mai cunoscute obiective turistice din Atena, precum Acropola și Templul lui Zeus, nu a fost clară de la început. Deflagrația a fost atât de puternică încât a proiectat pietre și fragmente de sticlă până la trei străzi distanță.

Purtătoarea de cuvânt a poliţiei, Constantina Dimoglidou, a declarat postului public de televiziune ERT că pompierii nu au încheiat încă inspecţia la faţa locului.

La fața locului au intervenit echipajele de pompieri și ambulanțele, în timp ce fumul se ridica deasupra monumentelor antice. Clădirea afectată de explozie a fost distrusă, transformându-se într-un morman de metal contorsionat, balcoane sparte și plăci de beton suspendate în aer.

”A fost ca şi cum întreaga clădire, întregul bloc ar fi fost aruncat în aer. Atât de puternică a fost explozia”, a spus Andreas Martzaklis, un locuitor din zonă.

Autorităţile locale au declarat că un trecător a fost rănit, iar două femei care rămăseseră blocate într-o clădire învecinată au fost salvate şi sunt îngrijite la spital.

Mai multe persoane se aflau în clădire

Zona găzduieşte numeroase hoteluri şi locuinţe de închiriat pe termen scurt, iar mulţimi de turişti se plimbă pe străzile sale înguste, flancate de cafenele şi magazine de suveniruri.

O sursă din cadrul poliţiei a declarat că cel puţin cinci persoane erau cazate în clădire, o parte din aceasta fiind închiriată turiştilor. Nu a fost clar de la început dacă mai erau şi alte persoane blocate în interior.

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