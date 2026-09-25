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Extern· 2 min citire
Explozie puternică în centrul turistic al Atenei. O clădire s-a prăbușit, iar trei persoane au fost rănite-FOTO
FOTO: Profimedia
O explozie produsă vineri în centrul Atenei a provocat prăbușirea unei clădiri rezidențiale, rănind trei persoane și avariind locuințe, magazine și autoturisme dintr-un cartier istoric al capitalei elene, relatează Reuters.
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