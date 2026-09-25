Alertă în Republica Moldova. Fragmente ale unei drone inscripționate ”Geran-4”, găsite lângă graniță- FOTO

Fragmente ale unei drone inscripționate ”Geran-4” au fost descoperite de o patrulă a Poliției de Frontieră în raionul Briceni, la aproximativ 1.700 de metri de frontiera de stat a Republicii Moldova. Aparatul s-a prăbușit în zona extravilană a satului Cotiujeni, iar explozia s-a produs la circa 10 metri deasupra solului, în urma impactului cu arborii, potrivit autorităților de la Chișinău.
Fragmente ale dronei, găsite în raionul Briceni
Poliția Republicii Moldova anunță că experții Secției tehnico-explozive au finalizat, în timpul nopții, cercetarea la fața locului, în zona în care fusese localizat locul exploziei.
”Pe parcursul nopţii, experţii Secţiei tehnico-explozivǎ a Poliţiei au finalizat cercetarea la faţa locului, în extravilanul satului Cotiujeni, raionul Briceni, unde aseară a fost localizat locul producerii unei explozii. Preliminar, deflagraţia unui aparat de zbor s-a produs la aproximativ 10 metri deasupra solului, în urma impactului acestuia cu arborii. Pe o rază de aproximativ 25 de metri au fost constatate deteriorări ale copacilor, provocate de suflul exploziei”, anunţă vineri Poliţia din Republica Moldova.
Marcajul ”ГЕРАНЬ 4”, identificat pe componente
La locul prăbușirii au fost identificate fragmente ale dronei, realizate din fibră de sticlă, alături de componente electronice, cabluri și elemente ale sistemului de alimentare cu energie.
”De asemenea, au fost identificate părţi ale aripilor, dotate cu servomotoare şi eleroane, pe unele componente fiind observate marcaje „ГЕРАНЬ 4”. A fost depistat şi sistemul de propulsie – un motor turbo-reactiv, parţial deteriorat. Toate componentele au fost transmise la expertizǎ. Alte dispozitive sau substanţe explozive nu au fost depistate”, informează sursa citată.
Patru obiecte aeriene au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova
Incidentul din raionul Briceni are loc în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei. În dimineața zilei de 24 septembrie, patru drone au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova. Două dintre acestea au căzut pe teritoriul țării: unul în raionul Florești, iar celălalt în apropierea satului Camenca, în regiunea transnistreană.
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a cerut Federației Ruse ”să înceteze imediat atacurile asupra Ucrainei și orice acțiune care amenință securitatea Republicii Moldova și a cetățenilor săi”.
81 de încălcări ale spațiului aerian moldovean din 2022
Potrivit Ministerului Apărării de la Chișinău, de la începutul războiului din Ucraina, în 2022, și până în prezent, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat de 81 de ori de rachete și drone de producție rusească și iraniană, inclusiv drone-momeală.
Doar în acest an au fost înregistrate 44 de astfel de incidente, conform datelor prezentate de autoritățile moldovene.