Alertă în Republica Moldova. Fragmente ale unei drone inscripționate ”Geran-4”, găsite lângă graniță- FOTO

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 25 sept. 2026, 09:52

Fragmente ale unei drone inscripționate ”Geran-4” au fost descoperite de o patrulă a Poliției de Frontieră în raionul Briceni, la aproximativ 1.700 de metri de frontiera de stat a Republicii Moldova. Aparatul s-a prăbușit în zona extravilană a satului Cotiujeni, iar explozia s-a produs la circa 10 metri deasupra solului, în urma impactului cu arborii, potrivit autorităților de la Chișinău.

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