Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
Atac cu drone ucrainene în mai multe regiuni din Rusia. Un civil a murit, iar 13 persoane au fost rănite
Drone/ Profimedia
Cel puțin un civil a fost ucis, iar alte 13 persoane au fost rănite în urma unor atacuri cu drone ucrainene raportate în timpul nopții și vineri dimineață în mai multe regiuni din Rusia. Autoritățile locale au anunțat victime și pagube în regiunile Belgorod, Ulianovsk și Voronej, în timp ce în regiunea Perm a fost raportat un atac asupra unei instalații industriale, transmite Reuters.
Citește și
- 11:08 Iranul a înaintat Statelor Unite un plan pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Condițiile Teheranului pentru reluarea negocierilor
- 11:07Avioane rusești, interceptate deasupra Golfului Finlandei. Anunțul făcut de autoritățile de la Helsinki
- 09:52Alertă în Republica Moldova. Fragmente ale unei drone inscripționate ”Geran-4”, găsite lângă graniță- FOTO
- 09:43A murit unul dintre bărbații împușcați în tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump din 2024. James Copenhaver avea 76 de ani
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News