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Atac cu drone ucrainene în mai multe regiuni din Rusia. Un civil a murit, iar 13 persoane au fost rănite

Drone/ Profimedia

Drone/ Profimedia

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 25 sept. 2026, 09:45

Cel puțin un civil a fost ucis, iar alte 13 persoane au fost rănite în urma unor atacuri cu drone ucrainene raportate în timpul nopții și vineri dimineață în mai multe regiuni din Rusia. Autoritățile locale au anunțat victime și pagube în regiunile Belgorod, Ulianovsk și Voronej, în timp ce în regiunea Perm a fost raportat un atac asupra unei instalații industriale, transmite Reuters.

Un civil a fost ucis, iar o altă persoană a fost rănită în regiunea rusă Belgorod, după ce o dronă ucraineană ar fi lovit un camion în timpul nopții, a anunțat comandamentul operațional regional, potrivit Reuters. De asemenea, opt persoane, printre care și un copil, au fost rănite vineri dimineață într-un atac cu drone asupra regiunii Ulianovsk, a anunțat guvernatorul Aleksei Russkih într-un mesaj posta pe Telegram. Potrivit acestuia, atacul a provocat pagube infrastructurii industriale și civile din regiune.

88 de drone, doborâte în regiunea Voronej

În regiunea Voronej, guvernatorul Aleksandr Gusev a declarat că forțele de apărare aeriană au distrus 88 de drone în timpul nopții, deasupra capitalei regionale și a cel puțin șase districte. În urma acestui atac, patru persoane au fost rănite, iar mai multe clădiri rezidențiale, vehicule și instalații industriale au fost avariate, potrivit guvernatorului.

Atac „masiv” cu drone în regiunea Perm

În regiunea Perm, guvernatorul Dmitri Mahonin a anunțat că unitățile de apărare aeriană și grupurile mobile de pompieri interveneau pentru a respinge un atac „masiv” cu drone. Potrivit acestuia, o instalație industrială a fost vizată în timpul atacului. Nu existau, în informațiile preliminare, rapoarte privind victime. Serviciile de urgență au intervenit la fața locului.

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