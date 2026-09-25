Atac cu drone ucrainene în mai multe regiuni din Rusia. Un civil a murit, iar 13 persoane au fost rănite

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 25 sept. 2026, 09:45

Cel puțin un civil a fost ucis, iar alte 13 persoane au fost rănite în urma unor atacuri cu drone ucrainene raportate în timpul nopții și vineri dimineață în mai multe regiuni din Rusia. Autoritățile locale au anunțat victime și pagube în regiunile Belgorod, Ulianovsk și Voronej, în timp ce în regiunea Perm a fost raportat un atac asupra unei instalații industriale, transmite Reuters.

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