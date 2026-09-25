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Doi militari israelieni au fost uciși în Gaza. O dronă israeliană prăbușită a explodat în apropierea unui avanpost

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 25 sept. 2026, 11:35

Armata israeliană a anunțat vineri moartea a doi soldați, uciși cu o zi înainte în Gaza. Potrivit unui oficial militar, aceștia și-au pierdut viața în urma exploziei accidentale a unei drone israeliene, relatează AFP.

Doi soldați israelieni au murit după explozia unei drone

Cei doi soldați israelieni au fost răniți după ce o dronă a armatei, prăbușită în apropierea unui avanpost militar din Fâșia Gaza, a explodat. Decesul acestora a fost constatat ulterior la spital, a declarat un oficial militar, sub condiția anonimatului.

Cei doi soldați ”s-au apropiat de aparat, care a explodat la scurt timp după aceea”, a precizat oficialul, adăugând că militarii au fost transportați la spital, unde medicii au constatat decesul.

Armata israeliană i-a identificat pe cei doi militari drept Nadav Kali, în vârstă de 24 de ani, și Ofek Moalem, în vârstă de 23 de ani.

Bilanțul militarilor israelieni uciși în Gaza

Odată cu moartea celor doi soldați, numărul militarilor israelieni uciși în Gaza de la începutul războiului declanșat ca răspuns la atacurile Hamas din 7 octombrie 2023 ajunge la 970. Atacurile de pe teritoriul israelian s-au soldat cu peste 1.200 de morți. Dintre militarii israelieni decedați în Gaza, șapte au fost uciși de la începutul încetării focului de anul trecut.

Conflictul militar desfășurat de Israel în Fâșia Gaza a provocat aproape 74.000 de morți, potrivit Ministerului Sănătății din acest teritoriu, controlat de mișcarea islamistă palestiniană Hamas. Organizația Națiunilor Unite consideră că datele furnizate de minister sunt fiabile.

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