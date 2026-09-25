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Extern· 2 min citire
Doi militari israelieni au fost uciși în Gaza. O dronă israeliană prăbușită a explodat în apropierea unui avanpost
FOTO: Profimedia
Armata israeliană a anunțat vineri moartea a doi soldați, uciși cu o zi înainte în Gaza. Potrivit unui oficial militar, aceștia și-au pierdut viața în urma exploziei accidentale a unei drone israeliene, relatează AFP.
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