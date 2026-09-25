Doi militari israelieni au fost uciși în Gaza. O dronă israeliană prăbușită a explodat în apropierea unui avanpost

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 25 sept. 2026, 11:35

Armata israeliană a anunțat vineri moartea a doi soldați, uciși cu o zi înainte în Gaza. Potrivit unui oficial militar, aceștia și-au pierdut viața în urma exploziei accidentale a unei drone israeliene, relatează AFP.

Distribuie articolul