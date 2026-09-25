Incendiu la bordul unui feribot, în largul insulei Mykonos. 29 de persoane evacuate

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 25 sept. 2026, 12:17

Un incendiu a izbucnit vineri la bordul unui feribot pentru transportul autovehiculelor, în largul insulei grecești Mykonos. Cele 29 de persoane aflate la bord au fost evacuate, iar mai multe nave ale pazei de coastă și ambarcațiuni de pompieri au intervenit. Nu există informații privind persoane rănite.

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