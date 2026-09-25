Realitatea.NET
Extern· 2 min citire

Incendiu la bordul unui feribot, în largul insulei Mykonos. 29 de persoane evacuate

Feribot/ Foto: Facebook Greec City Times

Feribot/ Foto: Facebook Greec City Times

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Scris de Dana Bărăgan Publicat: 25 sept. 2026, 12:17

Un incendiu a izbucnit vineri la bordul unui feribot pentru transportul autovehiculelor, în largul insulei grecești Mykonos. Cele 29 de persoane aflate la bord au fost evacuate, iar mai multe nave ale pazei de coastă și ambarcațiuni de pompieri au intervenit. Nu există informații privind persoane rănite.

UPDATE - O amplă operațiune de stingere a incendiului se desfășoară, vineri, în Marea Egee, după ce un incendiu a izbucnit la bordul navei comerciale Ro-Ro sub pavilion grec BLUE CARRIER 2, la nord de insula Mykonos, potrivit publicației Greek Ciyt Times.

Conform sursei citate, nava transporta 166 de camioane și 29 de autoturisme, iar la bord se aflau 29 de persoane, dintre care 28 de membri ai echipajului și un pasager.

În operațiune au fost mobilizate patru nave ale Pazei de Coastă, o navă de patrulare, ambarcațiuni de pompieri din Syros și Lavrio, precum și o navă de stingere a incendiilor din Pireu.

Remorchere, ambarcațiuni private și nave aflate în apropiere participă, de asemenea, la intervenție, în timp ce nava specializată în stingerea incendiilor și operațiuni de salvare AIGAION PELAGOS se deplasează din Pireu către locul incidentului.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Cel puţin cinci nave ale pazei de coastă şi două ambarcaţiuni rapide de pompieri au participat la operaţiunea de salvare a celor 29 de persoane aflate la bord, dintre care 28 de membri ai echipajului şi un pasager, a declarat paza de coastă greacă, citată de Reuters.

Un reprezentant al companiei proprietare a feribotului, Blue Star Ferries, a confirmat că nimeni nu a fost rănit şi că echipajul se străduieşte să stingă incendiul.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

incendiuferibotmykonos

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe