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Extern· 2 min citire
Incendiu la bordul unui feribot, în largul insulei Mykonos. 29 de persoane evacuate
Feribot/ Foto: Facebook Greec City Times
Un incendiu a izbucnit vineri la bordul unui feribot pentru transportul autovehiculelor, în largul insulei grecești Mykonos. Cele 29 de persoane aflate la bord au fost evacuate, iar mai multe nave ale pazei de coastă și ambarcațiuni de pompieri au intervenit. Nu există informații privind persoane rănite.
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