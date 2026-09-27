USR a depus plângere penală pentru trădare, după ce SUA s-ar fi implicat în demiterea Guvernului Bolojan

Partidul condus de Dominic Fritz a depus o plângere penală după ce au apărut dezvăluirile din Wall Street Journal, conform cărora americanii l-ar fi dat jos pe Ilie Bolojan. Trebuie reamintit că un fost comisar european francez a declarat că Occidentul ar fi intervenit în alegerile din România din 2024. Cu toate acestea, membrii USR au aplaudat anularea alegerilor, în ciuda eventualelor implicări externe. Realitatea PLUS a cerut un punct de vedere de la USR, dar nu am primit un răspuns până în acest moment.
Anca Alexandrescu: „Au un tupeu ireal acești USR-iști trădători ai țării”
„Au un tupeu ireal acești USR-iști trădători ai țării, sunt cei care arată cu degetul.
Văd că sunt scandalizați acum de eventualele declarații pe surse apărut într-un material în Wall Street Journal.
Am văzut ce a făcut Ilie Bolojan acum cu Rheinmetall, care a dat cu dedicație un contract în fapt. Sunt doar niște interese economice.”, a declarat Anca Alexandrescu.
Dimitriu: „Povestea asta nu poate rămâne așa”
Anunțul privind plângerea depusă a fost făcut de deputatul USR Alexandru Dimitriu pe rețelele sociale.
„Le-am făcut plângere penală pentru trădare. Să fie cercetați pentru că au negociat cu o putere străină aservirea și subminarea economică a României. Povestea asta nu poate rămâne așa. Când statul român ajunge să fie penetrat la vârf și președinți de partide vând suveranitatea și securitatea economică a României, chiar suntem în fața unui act de trădare pedepsit de legea penală. Adevărul trebuie să iasă la iveală complet!”, a scris Alexandru Dimitriu.
Ambasadoarea SUA în Grecia: „Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și în Grecia”
Totul imediat după ce au apărut noi dezvăluiri explozive despre demiterea lui Ilie Bolojan la cinci luni distanță. Ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, considerată o apropiată a lui Donald Trump, ar fi afirmat că SUA s-ar fi implicat în debarcarea Guvernului Bolojan, potrivit The Wall Street Journal.
Diplomatul american ar fi făcut afirmația în timpul unei cine la Atena, la care participa și ministrul grec al Energiei. „Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și în Grecia”, ar fi spus ambasadoarea.
Thierry Breton: „Am făcut-o în România şi, dacă va fi necesar, va trebui să o facem şi în Germania”
Însă, trebuie reamintit că la începutul anului trecut, un fost comisar european francez, a făcut o declarație surprinzătoare, din care a lăsat să se înțeleagă că Occidentul ar fi intervenit în alegerile din țara noastră. „Am făcut-o în România şi, dacă va fi necesar, va trebui să o facem şi în Germania.”, a spus atunci Thierry Breton.
În ciuda acestor declarații, membrii USR au continuat să aplaude anularea alegerilor din 2024. Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, Anca Alexandrescu, a explicat că partidul condus de Dominic Fritz își urmărește interesele economice dictate de la Bruxelles, Paris sau Berlin.