USR a depus plângere penală pentru trădare, după ce SUA s-ar fi implicat în demiterea Guvernului Bolojan

Publicat 27 sept. 2026, 12:53 Sursă Realitatea PLUS

Partidul condus de Dominic Fritz a depus o plângere penală după ce au apărut dezvăluirile din Wall Street Journal, conform cărora americanii l-ar fi dat jos pe Ilie Bolojan. Trebuie reamintit că un fost comisar european francez a declarat că Occidentul ar fi intervenit în alegerile din România din 2024. Cu toate acestea, membrii USR au aplaudat anularea alegerilor, în ciuda eventualelor implicări externe. Realitatea PLUS a cerut un punct de vedere de la USR, dar nu am primit un răspuns până în acest moment.

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