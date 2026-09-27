Anca Alexandrescu, atac la USR după plângerea penală în cazul căderii Guvernului Bolojan: „Acum îl acuză pe Simion de relația cu americanii?”

Anca Alexandrescu a criticat, într-o intervenție la Realitatea PLUS, plângerea penală pentru trădare anunțată de USR. Reacția vine după apariția unui articol în The Wall Street Journal despre afirmații atribuite ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, privind căderea Guvernului Bolojan.
Păi nu, e o chestiune de bun simț, au un tupeu ireal acești usr-iști trădători ai țării, sunt cei care arată cu degetul. Atunci când Thierry Breton a spus după anularea alegerilor din România: „Am făcut-o în România, putem să o facem și în Franța și în alte locuri în Europa”, nu i-am văzut să fie scandalizați.
Văd că sunt scandalizați acum de eventualele declarații pe surse apărut într-un material în Wall Street Journal. Păi dar ei care au vândut țara, care au adus România în această situație, au tupeu să spună acest lucru? Dar într-un fel este bine, pentru că se separă apele. Până mai ieri îl acuzau pe George Simion de relație cu rușii, acum îl acuză de relație cu americanii?
Ce spune Anca Alexandrescu despre acuzațiile USR
Anca Alexandrescu a invocat și declarații ale fostului comisar european Thierry Breton, susținând că acesta a vorbit despre implicarea Uniunii Europene și a Franței în anularea alegerilor din România.
Mai mult de atât, este foarte clar că cei care au vândut România pe nimic, în afara țării, sunt cei care acum strigă hoții. Am văzut lucrul acesta și când a fost Dacian Cioloș prim-ministru, dacă vă aduceți aminte, când a făcut contractul cu dedicație pentru corvetele francezești.
Am văzut ce a făcut Ilie Bolojan acum cu Rheinmetall, care a dat cu dedicație un contract în fapt. Sunt doar niște interese economice pe care le reprezintă aceste personaje care au trădat țara de nenumărate ori și acum strigă în dorința de a rămâne de fapt la conducere pentru a desăvârși ceea ce le cer stăpânii lor de la Bruxelles, Paris și Berlin. Nu este niciun dubiu din punctul acesta de vedere.
Thierry Breton a vorbit deschis despre modul cum s-au implicat Uniunea Europeană și Franța în anularea alegerilor din România.
Anca Alexandrescu: „Administrația Trump vor umbla la documentele în legătură cu intervențiile lui Antony Blinken la alegerile din România”
Anca Alexandrescu a transmis, potrivit surselor sale, că administrația Trump va cercecta și dezvălui documentele care atestă intervențiile lui Antony Blinken la alegerile din România.
Am însă informații că în perioada următoare, înaintea alegerilor midterms din America, Donald Trump și administrația Trump vor umbla la documentele pe care le-au descoperit în legătură cu intervențiile lui Antony Blinken la alegerile din România.
Așadar este doar o chestiune de timp ca să arătăm cum au făcut acești trădători ai țării, care astăzi urlă și depun plângeri, să aducă România în această situație.
„România era independentă energetic în 2019”
Anca Alexandrescu a susținut că disputa are și o miză economică, legată de achiziția de gaze naturale lichefiate din SUA. Ea a acuzat actuali și foști responsabili politici, precum Virgil Popescu și Sebastian Burduja, că ar fi redus capacitatea de producție energetică a României și a afirmat că țara a devenit dependentă de importuri.
Apropo de ceea ce acuză ei, că vezi, doamne, n-ar fi vrut România să cumpere LNG de la americani la un preț mai mare decât prețul pieței. Păi să ne aducem aminte cine a adus România în această situație energetică. Cine? Exact cei care astăzi sunt la putere, prin reprezentanții lor, Virgil Popescu și Sebastian Burduja, pe care îl văd și în guvernul lui Siegfried Mureșan, care au redus capacitatea României de producție, în așa fel încât să o aducă în situația în care să cumpere din afara țării.
România era independentă energetic în 2019, când Viorica Dăncilă a plecat. Astăzi este în genunchiată și la mâna străinilor, în condițiile în care în timpul zilei România vinde energie pe minus, iar seara cumpără cu sute de euro.
Aceștia sunt adevărații trădători ai țării și în curând vor plăti. Nu vă faceți griji, acest guvern nu va trece. Este doar un joc economic pe care îl fac aceste slugi ale patronilor lor de la Bruxelles, Paris și Berlin.
„În jurul lui Nicușor Dan, cât și la Palatul Victoria, consilierii și-au manifestat ura și desconsiderarea față de Trump”
Întrebată cum sunt văzute astfel de reacții ale politicienilor români de către administrația de la Casa Albă în acest context, Anca Alexandrescu a declarat că „acest lucru nu face bine României”, fiind „încă o pată neagră pe obrazul României”.
Evident că acest lucru nu face bine României, este încă o pată neagră pe obrazul României. De altfel, uitați-vă că atât în jurul lui Nicușor Dan, cât și la Palatul Victoria, absolut toți consilierii, în frunte cu purtătoarea de cuvânt, și-au manifestat de-a lungul timpului ura și desconsiderarea față de președintele american.
Avem nenumărate exemple, eu le-am prezentat în emisiune și voi le-ați prezentat și le puteți relua astăzi ca să vadă lumea că, de fapt, ei sunt slugile pro-europenilor, cu ghilimelele de rigoare, împotriva americanilor și a lui Donald Trump.
Sunt unii care spun: Dom’le, n-are legătură că de fapt este împotriva lui Trump. Nu, este împotriva administrației americane, ca să fie foarte clar.
Contextul relatării din The Wall Street Journal
Potrivit relatării The Wall Street Journal, Kimberly Guilfoyle ar fi spus, la o cină desfășurată în martie la Atena, că Statele Unite ar putea contribui la schimbarea unui guvern, făcând referire la situația din România. Publicația a citat o persoană prezentă la discuție și alte persoane cărora le-ar fi fost relatat episodul. Avocatul ambasadoarei a contestat descrierea conversației.
Guvernul Bolojan a fost demis la 5 mai 2026, printr-o moțiune de cenzură votată în Parlament. George Simion a negat că ar fi discutat cu ambasadoarea despre înlăturarea guvernului, iar PSD a transmis că discuțiile cu aceasta au vizat Coridorul Vertical de Gaze și a calificat celelalte susțineri drept „fabulații”. USR a anunțat plângerea penală împotriva lui Sorin Grindeanu, George Simion și Bogdan Ivan.