Planul B după votul pentru Guvernul Mureșan. Tanczos Barna: „Prioritatea este o nouă desemnare”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 26 sept. 2026, 15:14

Tánczos Barná, vicepremier desemnat din partea UDMR și propus pentru Ministerul Agriculturii în Cabinetul Siegfried Mureșan, susține că negocierile din perioada următoare ar putea aduce voturile necesare pentru învestirea noului Executiv. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, spune el, prioritatea trebuie să fie o nouă desemnare de premier și formarea cât mai rapidă a unui guvern cu puteri depline.

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