Planul B după votul pentru Guvernul Mureșan. Tanczos Barna: „Prioritatea este o nouă desemnare”

Tánczos Barná, vicepremier desemnat din partea UDMR și propus pentru Ministerul Agriculturii în Cabinetul Siegfried Mureșan, susține că negocierile din perioada următoare ar putea aduce voturile necesare pentru învestirea noului Executiv. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, spune el, prioritatea trebuie să fie o nouă desemnare de premier și formarea cât mai rapidă a unui guvern cu puteri depline.
Tánczos Barná: „Prioritatea numărul unu (...) este o nouă desemnare”
Vicepremierul desemnat spune că există în continuare șanse ca negocierile politice să ducă la formarea unei majorități care să voteze Cabinetul Mureșan. În cazul în care actuala formulă nu va obține sprijinul Parlamentului, procedura pentru desemnarea unui nou premier ar trebui reluată.
„Dacă nu se va întâmpla, cu siguranţă prioritatea numărul unu după un vot în Parlament este o nouă desemnare, un vot pentru un guvern responsabil care să ducă mai departe aceste măsuri”, a declarat Tánczos Barná.
Întrebat dacă UDMR ar susține o nouă desemnare pentru funcția de premier în cazul în care Guvernul Mureșan nu trece de Parlament, Tánczos Barná a amintit că această decizie îi aparține președintelui României.
„Nu trebuie să susţinem o nouă desemnare de premier, pentru că desemnarea se face la nivelul Administraţiei Prezidenţiale, la domnul preşedinte Nicuşor Dan”, a răspuns el.
„Este vitală pentru ţară votarea unui guvern”
Tánczos Barná susține că România are nevoie cât mai repede de un Executiv cu puteri depline și că negocierile trebuie să continue tocmai pentru găsirea unei formule care să poată obține voturile parlamentarilor.
„Este vitală pentru ţară votarea unui guvern în cel mai scurt timp posibil.”
Vicepremierul desemnat a argumentat că formarea unui nou Executiv este așteptată atât de angajați și mediul de afaceri, cât și de pensionari.
„Este şi motivul pentru care astăzi ne aflăm aici. Angajaţii, întreprinzătorii, pensionarii aşteaptă un guvern care să fie cu puteri depline”, a afirmat Tánczos Barná.
Guvernul Mureșan are nevoie de 233 de voturi
Pentru învestire, Guvernul Mureșan are nevoie de 233 de voturi în Parlament. PNL, USR și UDMR și-au anunțat susținerea pentru Cabinet, însă voturile celor trei formațiuni nu sunt suficiente pentru atingerea majorității necesare. PSD și AUR au anunțat că nu intenționează să voteze în favoarea actualei formule de guvernare, astfel că negocierile pentru obținerea unor voturi suplimentare continuă. Tánczos Barná consideră că există încă șanse pentru formarea unei majorități în jurul Cabinetului propus de Siegfried Mureșan.