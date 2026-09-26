Siegfried Mureșan îi răspunde lui Sorin Grindeanu: „Dacă am spus odată că nu îl depun, atunci nu îl depun”

Premierul desemnat Siegfried Mureșan afirmă că nu va renunța la mandat și că va merge în Parlament pentru votul asupra viitorului Guvern. Mesajul vine după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut în repetate rânduri să își depună mandatul.
„Domnul Grindeanu îmi cere degeaba, în fiecare zi, să îmi depun mandatul. Dacă am spus odată că nu îl depun, atunci nu îl depun. Fac ce spun: mergem la vot în Parlamentul României. Abia aștept să prezint oamenilor viziunea mea pentru România”, a transmis Siegfried Mureșan.
Grindeanu spune că PSD nu va vota Guvernul Mureșan
Sorin Grindeanu a declarat că PSD nu va susține Guvernul propus de Mureșan și i-a cerut premierului desemnat să renunțe la mandat. Liderul social-democrat a susținut că, în acest fel, s-ar putea ajunge la o nouă desemnare pentru funcția de prim-ministru sau la procedura pentru alegeri anticipate.
Mureșan insistă însă că își va duce mandatul până la votul din Parlament, unde intenționează să își prezinte viziunea pentru România.
Siegfried Mureșan depune sâmbătă lista Guvernului și programul de guvernare. Când va cere votul Parlamentului
Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat că va depune sâmbătă, 26 septembrie, la ora 11:00, la Parlamentul României, programul de guvernare și lista membrilor Cabinetului propus. Ulterior, acesta va cere votul de încredere al deputaților și senatorilor.
„Mergem în fața Parlamentului cu un program clar pentru România și cu o echipă pregătită să îl pună în aplicare”, a transmis Siegfried Mureșan în mesajul său. El a afirmat că România are nevoie de „un Guvern stabil, responsabil și capabil să înceapă imediat munca” și că echipa sa este pregătită să își asume această responsabilitate.
Ce urmează după depunerea listei Guvernului
Depunerea documentelor nu înseamnă învestirea Cabinetului. Potrivit articolului 103 din Constituție, programul de guvernare și lista Guvernului sunt dezbătute de Camera Deputaților și Senat în ședință comună. Pentru a primi încrederea Parlamentului, Guvernul propus are nevoie de votul majorității deputaților și senatorilor.
Mureșan declarase anterior că își dorește ca audierile miniștrilor propuși și votul de învestire să aibă loc la începutul săptămânii viitoare. Data și desfășurarea acestor etape trebuie însă confirmate prin calendarul parlamentar.