Siegfried Mureșan îi răspunde lui Sorin Grindeanu: „Dacă am spus odată că nu îl depun, atunci nu îl depun”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 26 sept. 2026, 08:29

Premierul desemnat Siegfried Mureșan afirmă că nu va renunța la mandat și că va merge în Parlament pentru votul asupra viitorului Guvern. Mesajul vine după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut în repetate rânduri să își depună mandatul.

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