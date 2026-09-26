Siegfried Mureșan cere sprijinul PSD pentru Guvern, dar solicită S&D să oprească formarea unui „guvern foarte prietenos cu Rusia”

Publicat 26 sept. 2026, 08:22 Sursă Realitatea PLUS

Premierul desemnat Siegfried Mureșan încearcă să obțină voturile PSD pentru învestirea Guvernului, în timp ce le cere liderilor social-democrați europeni să intervină împotriva unei posibile colaborări între PSD și AUR. Acesta a recunoscut că a cerut conducerii grupului Social Democrat de la Bruxelles să intervină direct și să pună presiune pe PSD pentru a împiedica o posibilă alianță cu mișcarea suveranistă, pentru că „am avea un guvern care ar fi foarte prietenos cu Rusia”.

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