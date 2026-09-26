Siegfried Mureșan cere sprijinul PSD pentru Guvern, dar solicită S&D să oprească formarea unui „guvern foarte prietenos cu Rusia”

Premierul desemnat Siegfried Mureșan încearcă să obțină voturile PSD pentru învestirea Guvernului, în timp ce le cere liderilor social-democrați europeni să intervină împotriva unei posibile colaborări între PSD și AUR. Acesta a recunoscut că a cerut conducerii grupului Social Democrat de la Bruxelles să intervină direct și să pună presiune pe PSD pentru a împiedica o posibilă alianță cu mișcarea suveranistă, pentru că „am avea un guvern care ar fi foarte prietenos cu Rusia”.
Ce le-a cerut socialiștilor europeni
În România vrea sprijinul „colegilor” din Partidului Social Democrat, dar într-un interviu pentru jurnaliștilor de la Politico, Siegfried Vasile Mureșan, recunoaște că a făcut presiuni și a solicitat conducerii grupului Social Democrat de la Bruxelles să intervină direct și să pună presiune pe PSD pentru a împiedica o posibilă alianță cu partidul AUR.
Mureșan a cerut conducerii grupului S&D de centru-stânga al UE de la Bruxelles să împiedice acest lucru, argumentând că „sunt evident responsabili pentru ceea ce fac partidele lor membre” și argumentând că „vor avea o problemă foarte semnificativă de credibilitate dacă vor continua să tacă despre partenerul lor membru român care cooperează îndeaproape cu extrema dreaptă”.
Atât timp cât socialiștii europeni nu acționează pentru a preveni acest lucru într-un mod foarte credibil, nu putem exclude, din păcate, și socialiștii din alte țări să meargă în această direcție
Deși le cere sprijinul parlamentarilor social-democrați și vorbește pe un ton umil despre un „dialog franc și deschis” în România, Siegfried Vasile Mureșan a recurs la presiuni chiar la Bruxelles.
Tot el a avertizat că un eventual guvern pro-rus la București ar slăbii influența Uniunii Europeane și ar pune în pericol negocierile pentru bugetul de 2 trilioane de euro, pe care liderii blocului comunitar doresc să-l vadă finalizat până la sfârșitul anului.
Ei știu că bugetul este un instrument important pentru a menține Europa puternică și, practic, ar vota împotriva unui buget ambițios și realist (...) Am avea un guvern care ar fi foarte prietenos cu Rusia, iar toate acestea ar fi dăunătoare pentru poporul român, pentru Uniunea Europeană
Siegfried Vasile Mureșan susține că Partidul Social Democrat va demonstra că este un partid pro-european doar printr-un vot de investire al guvernului condus de el.
În România, miza este votul PSD
În plan intern, Mureșan și-a exprimat disponibilitatea de a discuta cu PSD pentru a obține sprijin parlamentar. Miercuri, el a spus că își dorește „un dialog civilizat” și a prezentat votul asupra viitorului Guvern drept un test pentru orientarea proeuropeană a social-democraților.
Conducerea PSD a anunțat însă că nu va vota un guvern condus de Mureșan din care partidul nu face parte. Sorin Grindeanu nu a exclus discuțiile cu AUR, dar acest lucru nu echivalează cu anunțarea unei coaliții.