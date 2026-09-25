Claudiu Manda anunță poziția social democraților în criza politică. „PSD este pregătit pentru alegeri anticipate”

PSD este pregătit pentru organizarea unor alegeri anticipate, dar și pentru asumarea guvernării, a transmis vineri secretarul general al partidului, Claudiu Manda. Declarația a fost făcută în contextul negocierilor politice privind formarea unui nou Guvern.
Social-democratul a susținut că formațiunea pe care o reprezintă trebuie să ofere o alternativă politică și economică și a vorbit despre necesitatea unui program guvernamental orientat către relansarea economiei și dezvoltarea României.
Claudiu Manda critică situația politică actuală
Claudiu Manda a relatat că a participat vineri, la Sinaia, la o discuție cu reprezentantele organizației de femei a PSD. Potrivit acestuia, întâlnirea a fost dedicată problemelor cu care se confruntă oamenii în comunitățile lor și măsurilor pe care partidul ar trebui să le ia în perioada următoare.
Secretarul general al PSD a descris actualul context politic drept unul dificil pentru români și l-a criticat pe Ilie Bolojan pentru modul în care au evoluat negocierile privind formarea Guvernului.
„Am avut astăzi, la Sinaia, o discuție cu doamnele social-democrate despre problemele cu care se confruntă oamenii în comunitățile lor și despre ce trebuie să facem, ca partid, în perioada următoare. Ne aflăm într-un moment politic greu și nedrept pentru români, după aproape cinci luni în care domnul Bolojan a blocat, rând pe rând, orice șansă de formare a unui Guvern care să repună România pe drumul corect.”
Manda a criticat și posibilitatea continuării actualei direcții politice și economice, susținând că efectele acesteia sunt resimțite de populație.
„Iar acum, ni se propune drept «soluție» continuarea acelorași politici lipsite de viziune, care au adâncit problemele economiei și ale căror efecte oamenii le resimt în fiecare zi.”
PSD spune că este pregătit pentru alegeri anticipate
Claudiu Manda a afirmat că PSD nu se teme de posibilitatea organizării unor alegeri anticipate și că partidul este pregătit să intre într-un asemenea proces electoral.
În același timp, el a transmis că social-democrații sunt dispuși să își asume și responsabilitatea guvernării, în cazul în care vor avea această posibilitate.
„Am văzut negocierile pentru portofolii. Am văzut listele de miniștri. Pentru funcții s-au găsit repede soluții. Dar pentru România, domnule Mureșan? Dacă alternativa nesusținerii Guvernului Mureșan este votul românilor, foarte bine! Noi nu avem niciun motiv să ne temem de el.
„PSD este pregătit pentru alegeri anticipate.
Așa cum am spus, suntem pregătiți și să ne asumăm guvernarea.
Soluția pe care PSD o pune pe masă este un Guvern pentru români, cu un program construit în jurul relansării economiei și al dezvoltării României.”