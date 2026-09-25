Claudiu Manda anunță poziția social democraților în criza politică. „PSD este pregătit pentru alegeri anticipate”

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 25 sept. 2026, 23:32

PSD este pregătit pentru organizarea unor alegeri anticipate, dar și pentru asumarea guvernării, a transmis vineri secretarul general al partidului, Claudiu Manda. Declarația a fost făcută în contextul negocierilor politice privind formarea unui nou Guvern.

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