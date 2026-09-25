PNL a finalizat lista miniștrilor din guvernul Mureșan. Ce portofolii ar urma să primească liberalii în noul Executiv

Publicat 25 sept. 2026, 16:20 Sursă Realitatea PLUS

Partidul Național Liberal a anunțat că a finalizat programul de guvernare și lista de miniștri pentru viitorul guvern condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Liberalii și-au stabilit astfel oamenii care ar urma să ocupe mai multe dintre portofoliile importante din viitorul Executiv.

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