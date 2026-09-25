PNL a finalizat lista miniștrilor din guvernul Mureșan. Ce portofolii ar urma să primească liberalii în noul Executiv

Partidul Național Liberal a anunțat că a finalizat programul de guvernare și lista de miniștri pentru viitorul guvern condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Liberalii și-au stabilit astfel oamenii care ar urma să ocupe mai multe dintre portofoliile importante din viitorul Executiv.
Potrivit informațiilor Realitatea PLUS, PNL va avea reprezentanți la Ministerul de Interne, Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Educației și Ministerul Energiei.
Lista urmează să fie prezentată în Parlament, împreună cu programul de guvernare și componența cabinetului propus de Siegfried Mureșan.
Ce miniștri propune PNL în guvernul Mureșan
Una dintre principalele informații anunțate de liberali este componența echipei pe care partidul ar urma să o trimită în viitorul Executiv.
Ministerul de interne și vicepremier ar urma să fie Mircea Abrudean, actualul președinte al Senatului.
Ministerul Finanțelor ar urma să rămână în responsabilitatea lui Alexandru Nazare. Liberalii îl propun în continuare pentru acest portofoliu în cabinetul condus de Siegfried Mureșan.
La Ministerul Muncii este propusă Raluca Turcan, în timp ce Ministerul Sănătății ar urma să fie preluat de Oana Gheorghiu.
Dragoș Pîslaru ar urma să rămână la conducerea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în timp ce Mihai Dimian ar urma să își păstreze poziția de la Ministerul Educației.
O schimbare este prevăzută la Ministerul Energiei, unde Sebastian Burduja ar urma să revină în funcție.
Astfel, portofoliile anunțate pentru liberali în viitorul Executiv sunt Ministerul de Interne, Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Educației și Ministerul Energiei.
Siegfried Mureșan merge în Parlament cu programul și lista miniștrilor
După finalizarea programului de guvernare și a listei de miniștri, următoarea etapă este prezentarea oficială a documentelor în Parlament.
Conform surselor Realitatea PLUS, Siegfried Mureșan ar urma să depună mâine, la ora 11:00, programul de guvernare, lista miniștrilor și componența cabinetului propus pentru învestire.
Premierul desemnat a mers vineri, 25 septembrie, la Palatul Cotroceni pentru o întâlnire cu președintele Nicușor Dan. Discuția a avut loc la ora 12:00, iar pe agenda întâlnirii s-au aflat forma finală a programului de guvernare și lista miniștrilor propuși pentru viitorul Executiv.
Siegfried Mureșan a stat aproximativ o oră la Palatul Cotroceni, unde i-a prezentat președintelui forma finală a documentelor pregătite pentru noul Guvern.
Potrivit surselor Realitatea PLUS, europarlamentarul nu intenționează să își depună mandatul și urmează să meargă mai departe cu procedura parlamentară pentru votul de învestire.
PSD și AUR nu susțin guvernul propus
În paralel cu finalizarea listei de miniștri, premierul desemnat trebuie să obțină sprijinul parlamentar necesar pentru ca viitorul Executiv să poată fi învestit.
Miza este reprezentată de cele 233 de voturi necesare pentru învestirea Guvernului. Obținerea acestei majorități este dificilă în condițiile în care PSD și AUR au anunțat că nu vor susține cabinetul propus.
În cazul PSD, Siegfried Mureșan a anunțat că urmează să discute cu conducerea partidului, inclusiv cu președintele formațiunii, Sorin Grindeanu. Întâlnirea ar urma să aibă loc la Parlament.
În ceea ce privește AUR, premierul desemnat a precizat că nu va avea o întâlnire cu reprezentanții formațiunii.
PNL, USR și UDMR discută ultimele detalii
În timp ce liberalii au anunțat finalizarea programului de guvernare și a listei proprii de miniștri, PNL, USR și UDMR s-au reunit în ședințe pentru a analiza ultimele detalii legate de viitorul cabinet.
Discuțiile vizează componența Executivului și forma programului de guvernare, înainte ca acestea să intre în etapa parlamentară.
În spațiul public au apărut și informații potrivit cărora actualul premier interimar, Ilie Bolojan, ar putea primi un portofoliu în viitorul Executiv.
După prezentarea programului de guvernare și a listei de miniștri la Palatul Cotroceni, procedura urmează să continue în Parlament, unde cabinetul propus de Siegfried Mureșan va trebui să obțină voturile necesare pentru învestire.