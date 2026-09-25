Sondaj Avangarde: 88% spun că România merge într-o direcție greșită. AUR urcă la 36%, PSD are 23%

Publicat 25 sept. 2026, 11:15 Sursă Realitatea PLUS

AUR este indicat de 36% dintre respondenții care și-au exprimat o opțiune de vot într-un nou sondaj Avangarde, urmat de PSD cu 23%, PNL cu 16% și USR cu 8%. Cercetarea arată și un nivel ridicat de nemulțumire față de direcția țării: 88% dintre cei chestionați consideră că România merge într-o direcție greșită, în timp ce 8% spun că direcția este una bună.

Distribuie articolul