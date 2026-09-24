Petrișor Peiu anunță condițiile AUR pentru intrarea la guvernare alături de PSD

Într o intervenție la Realitatea PLUS, senatorul Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, a prezentat măsurile pe care partidul le consideră necesare pentru a participa la un guvern alături de PSD.
Măsurile economice cerute de AUR
Senatorul Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, a prezentat măsurile pe care partidul le consideră necesare pentru a participa la un guvern alături de PSD.
„În opinia noastră, a participa la un guvern care ar accepta un calendar accelerat de revenire la o cotă de TVA standard de 19% și una redusă de 9%. A doua chestiune ar fi legată de impozitul pe dividende la 8%. A treia de revenirea la cota pentru microîntreprinderi de 500.000 de euro, eventual cu un prag de impozitare schimbat.”
Ce propune partidul pentru contribuțiile part-time
Peiu a mai menționat modificarea modului în care sunt calculate contribuțiile de sănătate pentru munca part-time, astfel încât acestea să reflecte suma efectiv plătită și timpul lucrat, nu echivalentul unui program de opt ore.
”Luarea sau încasarea contribuțiilor de sănătate pentru munca part-time să reflecte suma efectiv plătită și munca efectiv prestată, nu cele opt ore pe care le impune arbitrar guvernul, indexarea pensiilor ca o condiție de restabilire a moralității în societate și așa mai departe. Astea ar fi măsurile importante din punct de vedere economic”, a declarat liderul senatorilor AUR.
Obiectivele politice anunțate de Petrișor Peiu
Pe lângă măsurile economice, reprezentantul AUR a enumerat și obiective politice pe care partidul le-ar dori într-o eventuală formulă de guvernare. Printre acestea se află reducerea Parlamentului la 300 de membri și menținerea unui sistem bicameral, alegeri în două tururi pentru primari și președinții consiliilor județene, un guvern cu cel mult zece ministere și maximum 50 de secretari de stat. Peiu a mai cerut reducerea la jumătate a numărului de agenții și autorități ale statului.
„Sigur că ne dorim să avem și niște obiective politice, cum ar fi obiectivul celor 300 de parlamentari, un parlament bicameral cu 300 de parlamentari, alegeri în două tururi pentru primari și președinți de consilii județene, un guvern de maxim zece ministere, un număr de maxim 50 de secretari de stat, scăderea la jumătate a numărului de agenții și autorități, astea sunt măsurile”, a spus Petrișor Peiu la Realitatea PLUS.