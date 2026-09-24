Petrișor Peiu anunță condițiile AUR pentru intrarea la guvernare alături de PSD

Publicat 24 sept. 2026, 20:32 Sursă Realitatea PLUS

Într o intervenție la Realitatea PLUS, senatorul Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, a prezentat măsurile pe care partidul le consideră necesare pentru a participa la un guvern alături de PSD.

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