Anca Alexandrescu, despre salariile imense de la vârful companiilor de stat: „Doamna Gheorghiu, ce reformă ați făcut?”

Anca Alexandrescu a reacționat dur după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a publicat lista cu cele mai mari salarii din companiile de stat. Realizatoarea Realitatea PLUS a subliniat faptul că persoanele respective se bucurau de aceste salarii imense și în momentul în care Ilie Bolojan a venit la conducerea guvernului, iar faptul că au rămas la fel este mai degrabă un eșec al reformelor promise de premierul interimar. Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a mai afirmat că unii dintre beneficiarii veniturilor uriașe de la stat sunt apropiați ai lui Bolojan.
Anca Alexandrescu, despre salariile de la stat
Anca Alexandrescu a vorbit despre interesele financiare din zona companiilor de stat și despre faptul că publicarea listei salariilor reprezintă o informație care confirmă situații prezentate de presă și în anii anteriori.
M-am bucurat foarte tare astăzi când am văzut că doamna viceprim-ministru, Oana Gheorghiu, a publicat lista cu cele mai mari salarii la stat. Asta nu este o noutate, jurnaliștii de ani de zile prezintă pe nababii de la stat, că nu putem să generalizăm. V-am prezentat și eu, v-au prezentat și alții. Dar bine că a scos doamna Gheorghiu lista respectivă; eu o să-i arăt că și anul trecut, în luna iulie 2025, era fix același subiect.
Fix cu aceleași personaje, fiecare reprezintă un alt partid. Unul e de la PSD, unul e de la PNL, altul e de la USR. Adică toate partidele au astfel de personaje care câștigă 10.000 de euro de la stat. Este o discrepanță uriașă între veniturile pe care le au ei și restul lumii.
Critici la adresa guvernului și a numirilor politice
Anca Alexandrescu a pus în discuție responsabilitatea guvernului pentru situația salariilor din companiile de stat. Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a criticat, de asemenea, măsurile prezentate drept reforme și modul în care sunt ocupate unele funcții.
Doamna Gheorghiu, ce a făcut domnul Bolojan? Într-un an de zile n-a reușit să regleze această chestiune? De ce n-a reușit să o regleze? În loc să faceți cu adevărat reformă, ce reformă ați făcut? Ați închis școli? Ați tăiat tot ce se poate tăia de la oameni, de la elevi, de la studenți, de la pensionari, de la persoanele cu dizabilități, de la mămici?
Pentru unele companii trebuie să fie bine plătiți ca să fie performanță. Dar trebuie să fie și bine pregătiți. Nu oricine, doar pentru că are în CV că a fost la nu știu ce partid sau că este susținut de nu știu cine, a spus Anca Alexandrescu la „Culisele Statului Paralel”.
Guvernul a lansat platforma cu date despre companiile de stat
Declarațiile jurnalistei au venit după publicarea datelor privind veniturile conducerilor companiilor de stat. Guvernul României a lansat platforma guvernanta.gov.ro, un portal public destinat centralizării informațiilor despre conducerile a 121 de companii de stat.
„Guvernul României lansează platforma guvernanta.gov.ro, un proiect de transparentizare care centralizează informațiile privind conducerile companiilor de stat. Platforma este creată la inițiativa viceprim-ministrului Oana Gheorghiu", se arată în comunicatul de presă emis de Palatul Victoria.
Platforma urmează să centralizeze informații despre conducerile celor 121 de companii de stat și să ofere acces la peste 1.350 de documente publice. Printre acestea se află CV-urile persoanelor aflate în conducerea companiilor, precum și contractele acestora.
Peste 100 de persoane cumulează cel puțin două funcții
Primele date publicate prin intermediul platformei arată că o persoană încasează lunar peste 100.000 de lei. Alte 36 de persoane au venituri cuprinse între 50.000 și 100.000 de lei pe lună. În total, peste 100 de persoane care ocupă simultan mai multe funcții plătite din bani publici.
Vicepremierul Oana Gheorghiu a a descoperit că 46 dintre 585 de persoane din companiile de stat sunt de la PSD, 42 de la PNL, iar USR are 17 membri la conducerea companiilor de stat.
Campionul veniturilor declarate este Bogdan Stelian Mîndrescu. Acesta adună lunar peste 134.000 de lei brut, adică peste 26.000 de euro, prin cumularea a trei funcții: director general la Aeroporturi București și membru în Consiliile de Administrație de la Autoritatea Aeronautică și Registrul Auto Român.
Pe locul secund se află Mustafa Sinan, care obține peste 95.000 de lei lunar din trei poziții de conducere în energie și inspecție tehnică, după ce a fost candidat PNL la alegerile locale din 2016 în Năvodari. Iar pe locul trei se află Aristotel Marius Jude, care încasează peste 71.000 de lei de la Romgaz.
TOPUL SALARIILOR DIN COMPANIILE DE STAT
Bogdan Stelian Mîndrescu – 134.146 lei brut/lună
Mustafa Sinan – 95.378 lei brut/lună
Aristotel Marius Jude – 71.370 lei brut/lună
Sursa: Guvernul României
Oameni din PNL și USR sunt și ei pe lista veniturilor uriașe
Ilie Bolojan și Oana Gheorghiu nu suflă o vorbă despre protejații lor, potrivit Realitatea Plus. Un exemplu este Mirela Adriana Pavel, care încasează 66.000 de lei și a avut o carieră fulminantă în administrația publică. De pe băncile facultății a ajuns consultant/expert guvernamental la Secretariatul General al Guvernului. A trecut prin diverse funcții în mai multe ministere până în 2002, când s-a mutat la RAAPPS. Ea a candidat la alegerile locale din 2020 pentru Consiliul Local Mihail Kogălniceanu, Constanța, pe lista USR-PLUS. În iunie 2021, a fost aleasă președinta filialei USR Mihail Kogălniceanu.
Un fost asociat al lui Omar Hayssam se află pe lista oamenilor care încasează mii de euro de la stat. Între 2001 și 2006, Decebal Băescu a fost directorul general al companiei Bucovina SRL, deținută atunci de Omar Hayssam, condamnat la 20 de ani de închisoare în dosarul răpirii jurnaliștilor români în Irak în anul 2005 și proaspăt eliberat din pușcărie.
Soțul Ancăi Dragu, vehiculată ca posibil premier în urmă cu ceva vreme, se află și el pe lista celor care încasează peste 25.000 de lei de la stat, după ce ocupă trei poziții cheie. Marius Dragu a revenit în țară în 2020 și a fost numit director general la BTT Perla Costineștiului S.A. și în CA, funcții pe care le ocupă și în prezent. A candidat la Primăria Costinești, din partea USR, în 2020, fără succes. Din martie 2026 este și președinte al CA al Blue Air Tehnic. Acum este guvernator al Băncii Naționale a Republicii Moldova.
Revoltă printre angajații companiilor ai căror șefi au venituri de nababi
Dezvăluirea despre salariile șefilor din companiile de stat a stârnit revoltă în rândul angajaților din pozițiile de execuție. Membrii sindicatului de la Aeroporturile București cer venituri apropiate de ale directorului general, după ce salariile lor au fost înghețate de trei ani, iar Ilie Bolojan a blocat indexările cu inflația.
Sindicatul Companiei Aeroporturi București (SCAB) solicită public Ministerului Transporturilor și instituțiilor abilitate să explice discrepanța uriașă dintre veniturile conducerii CNAB și situația salarială a angajaților companiei.
Oana Gheorghiu nu a menționat că salariile acestora sunt legate de profitul și cifra de afaceri a giganților deținuți de stat. Companiile care plătesc cele mai mari salarii sunt cele din zona energiei și transporturilor, unde bugetele sunt uriașe și sunt în subordine mii de oameni.
Ilie Bolojan și Oana Gheorghiu nu au scos un cuvânt despre salariile de zeci de mii de euro primite de loialiștii plantați în fruntea instituțiilor-cheie. În timp ce premierul demis vorbește despre reformă, dubla măsură este clară: cei de rând achită nota de plată pentru șmecherii mufați la vârful politicii.”
Cine mai apare în lista celor mai mari venituri
În partea superioară a listei publicate de autorități se află directori ai unor companii importante din domeniile energiei, transportului aerian și infrastructurii. Veniturile lunare pentru unele dintre aceste funcții depășesc 40.000 de lei.
Cele mai mari venituri prezentate în datele colectate din portal ajung la peste 71.000 de lei pe lună. Printre persoanele aflate în partea superioară a listei se numără directori de la Romgaz și Transgaz.
Datele publicate indică următoarele venituri lunare:
Gabriela Trănbițaș – Director Economic, Romgaz SA – 71.370 lei
Răzvan Popescu – Director General, Romgaz SA – 71.370 lei
Marius Adrian Cojoc – Director General, ROMATSA RA – 71.000 lei
Constantin Alexandru Havriș – Director General Provizoriu, Energonuclear SA – 68.388 lei
Ion Sterian – Director General, Transgaz SA – 67.365 lei
Adrian George Foghiș – Președintele Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA – 45.356 lei
Andrei Gabriel Benghea Mălăieș – Membru în Consiliul de Administrație, Rasirom RA – 43.600 lei
sursă: guvernanta.gov.ro,