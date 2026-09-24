Anca Alexandrescu, despre salariile imense de la vârful companiilor de stat: „Doamna Gheorghiu, ce reformă ați făcut?”

Publicat 24 sept. 2026, 22:08 Actualizat 24 sept. 2026, 22:43 Sursă Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu a reacționat dur după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a publicat lista cu cele mai mari salarii din companiile de stat. Realizatoarea Realitatea PLUS a subliniat faptul că persoanele respective se bucurau de aceste salarii imense și în momentul în care Ilie Bolojan a venit la conducerea guvernului, iar faptul că au rămas la fel este mai degrabă un eșec al reformelor promise de premierul interimar. Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a mai afirmat că unii dintre beneficiarii veniturilor uriașe de la stat sunt apropiați ai lui Bolojan.

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