Anca Alexandrescu anunță noi dezvăluiri despre campania lui Siegfried Mureșan din 2014. Gheorghe Ștefan, în direct la „Culisele Statului Paralel”

Publicat 24 sept. 2026, 14:16 Actualizat 24 sept. 2026, 14:37

Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, Anca Alexandrescu, a anunțat, joi, noi dezvăluiri despre campania electorală din 2014 a premierului desemnat Siegfried Mureșan. Jurnalista a precizat că Gheorghe Ștefan, zis și „Pinalti”, va interveni în direct în ediția din această seară a emisiunii, unde urmează să vorbească despre finanțarea campaniei lui Mureșan și despre informațiile prezentate în ultimele zile.

Distribuie articolul