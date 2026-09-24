Anca Alexandrescu anunță noi dezvăluiri despre campania lui Siegfried Mureșan din 2014. Gheorghe Ștefan, în direct la „Culisele Statului Paralel”
Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, Anca Alexandrescu, a anunțat, joi, noi dezvăluiri despre campania electorală din 2014 a premierului desemnat Siegfried Mureșan. Jurnalista a precizat că Gheorghe Ștefan, zis și „Pinalti”, va interveni în direct în ediția din această seară a emisiunii, unde urmează să vorbească despre finanțarea campaniei lui Mureșan și despre informațiile prezentate în ultimele zile.
Dezvăluiri incendiare, joi seara, la Culisele Statului Paralel: cine va intra în direct
Anca Alexandrescu a reluat, joi, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii "Tunurile pe politicieni" de la Realitatea PLUS, acuzațiile referitoare la finanțarea campaniei electorale a lui Siegfried Mureșan și a anunțat o intervenție a lui Gheorghe Ștefan, zis și "Pinalti", în ediția de joi seara, 24 septembrie, a "Culiselor Statului Paralel".
„Da, am văzut pe domnul Siegfried Mureșan cu un tupeu incredibil, că vine și spune, după ce Elena Udrea a făcut dezvăluirea, că campania lui a fost finanțată de Gheorghe Ștefan, zis și Pinalti, după ce a venit acea emisiune veche de la tatăl meu, în care Adrian Rădulescu a dezvăluit că a fost pus pe lista de servicii, vine și spune că nu-i adevărat, nimeni nu i-a finanțat campania. Gheorghe Ștefan a confirmat acest lucru.
Gheorghe Ștefan va fi în legătură directă cu noi în această seară, să povestească exact cum s-a întâmplat, cum a ajuns să finanțeze campania lui Siegfried Mureșan și ce legături sunt în trecut cu gașca Kovesi și Monica Macovei. Pentru că eu am arătat aseară legături, ați văzut că domnul Siegfried Mureșan este un mare apărător al doamnei Kovesi și, mai mult de atât, în permanență a făcut lobby pentru doamna Kovesi și chiar și la Bruxelles, dar și aici, la București. O să arăt toate aceste încrengături și diseară se va arăta adevărata față a acestei găști”, a declarat Anca Alexandrescu.
Pe 18 septembrie, Elena Udrea a criticat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, desemnarea lui Siegfried Mureșan drept candidat pentru funcția de prim-ministru și a pus sub semnul întrebării experiența administrativă a europarlamentarului.
Mai mult, Udrea a vorbit și despre finațarea campaniei electorale a acestuia din 2014, spunând: "Problema, sau reproșul pe care eu l-am avut la adresa lui Siegfried Mureșan, nu este că a acceptat să fie finanțat din banii de la Gheorghe Ștefan, Pinalti. Problema este că, deși știa cu ce bani a fost finanțat și cu ce bani a ajuns în Parlamentul European, a preluat ulterior acest discurs anticorupție și a susținut toate încercările sistemului de aici din România de a-și impune agenda anticorupție. A susținut-o și pe doamna Kövesi atunci când a fost cazul să fie, mă rog, când a fost această candidatură. A susținut-o explicit cu acest discurs anticorupție. Când tu ai ajuns în Parlamentul European, când cariera ta politică sau succesul tău în cariera politică se datorează sprijinului unei persoane condamnate pentru corupție și care te-a finanțat cu bani dintr-un act de corupție, măcar din decență nu intri pe subiectul ăsta, nu vorbești de corupție, te abții și lași lucrurile să treacă.”
Acuzații privind alegerile din 2024 și rolul Bruxellesului
În aceeași intervenție telefonică, Anca Alexandrescu a făcut afirmații referitoare la anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și la presupusa implicare a unor actori europeni, precum și la programul de guvernare propus de Siegfried Mureșan.
„Pentru că nu sunt alții decât cei care au anulat alegerile, care, cu ajutorul celor de la Bruxelles, au dat lovitura de stat în România în decembrie 2024 și iată acum, practic, vor să acapareze definitiv statul român, mai ales după ce am văzut și așa-zisul program de guvernare. Ați văzut că principala problemă a domnului Siegfried Mureșan și a găștii care îl susține nu reprezintă cetățenii români, nivelul lor de trai, veniturile lor, ci o reprezintă problema justiției. Ați văzut că sunt îngrijorați de faptul că în 2028 s-ar putea să li se întâmple ce s-a întâmplat în 2024 și vor să ia măsuri speciale pentru alegerile din 2028”, a afirmat jurnalista.
Programul prezentat de Siegfried Mureșan miercuri include, între altele, măsuri privind administrația, companiile de stat, fiscalitatea și utilizarea fondurilor europene. Mureșan a afirmat că nu intenționează să majoreze taxele și impozitele pe durata mandatului propus și că își dorește revenirea la cota TVA de 19%, atunci când situația economică va permite acest lucru.
„De ce doar în 2028?” Întrebarea la care se caută răspuns
Realizatoarea emisiunii „Culisele statului paralel” a pus sub semnul întrebării referirile la alegerile din 2028 și a susținut că acestea ar reprezenta o miză pentru formațiunile politice care susțin candidatura lui Mureșan.
„Aici aș trage două concluzii, Claudiu. Unu, de ce doar în 2028, pentru că alegeri sunt din 4 în 4 ani și din 5 în 5 ani la prezidențiale și la europarlamentare, de ce sunt atât de speciale alegerile din 2028 și trebuie să ia niște măsuri cu dedicație? Și răspund tot eu. De ce? Pentru că trebuie să măsluiască din nou alegerile cu ajutorul celor de la Bruxelles, care pierd în toată Europa, și își doresc să pună piciorul definitiv în România pentru resurse și pentru toate bogățiile pe care le are România”, a spus Anca Alexandrescu.
Ea a vorbit și despre susținerea politică pentru Siegfried Mureșan și posibilitatea alegerilor anticipate în cazul în care Cabinetul propus nu va obține votul Parlamentului: "Iată încă o dată se devoalează această bătaie de joc și această nominalizare la mișto a lui Siegfried Mureșan, întâi de către cele trei partide, USR, PNL-ul Bolojan și UDMR, pentru că ei spun ori guvernul Siegfried Mureșan, ori alegeri anticipate. Deci eu înțeleg că ei sunt foarte siguri că nu vor fi alegeri anticipate. De aici, iată impostura celor care ne spun: «Dom'le, dacă nu se votează guvernul Siegfried Mureșan, se merge la alegeri anticipate.»”
Siegfried Mureșan a fost desemnat premier de președintele Nicușor Dan după eșecul variantelor Eugen Tomac și Adrian Veștea. El are la dispoziție 10 zile pentru a forma Cabinetul și a solicita votul de încredere al Parlamentului. PNL, USR și UDMR și-u anunțat deja oficial susținerea pentru Mureșan, însă este necesar social-democraților pentru obținerea unei majorități parlamentare.
Critici la adresa lui Sorin Grindeanu și a relației cu ambasadorii: "Astfel de practici trebuie să înceteze"
Anca Alexandrescu a comentat și declarațiile liderului PSD, Sorin Grindeanu, în legătură cu discuțiile cu ambasadorii străini, precizând că "își bat joc de români, își bat joc de țara asta și nu fac altceva decât să mențină puterea în mâinile celor de la Bruxelles".
"Dacă ieri l-am lăudat pe domnul Grindeanu pentru că i-a chemat pe ambasadori și să le spună că nu votează guvernul Siegfried Mureșan și că nu stă la discuții, astăzi am să-l critic pentru că am auzit că vrea să-i cheme lunar. În ce calitate să-i cheme lunar pe ambasadori? Ce, ambasadorii străini la București conduc România? Ne-am săturat de atâția ani de zile ca ambasadorii să decidă politicile guvernamentale și puterile din afara țării să decidă cine să fie prim-ministru și președinte. Gata, ajunge. Dacă PSD-ul vrea să fie luat în serios și dacă vrea să-și spele păcatele, foarte greu să se întâmple lucrul acesta în fața cetățenilor români, trebuie să înceteze cu aceste practici”, a transmis jurnalista.
În prezent, PSD și premierul desemnat Siegfried Mureșan se află în puncte diferite în privința formării Guvernului. Mureșan a declarat că va intensifica dialogul cu Sorin Grindeanu, în timp ce PSD a cerut ca acesta să renunțe la mandatul de europarlamentar și să discute despre susținerea parlamentară în Parlament, nu la sediul partidului.
Anca Alexandrescu: „Nicușor Dan își dorește un prim-ministru al lui”
Mai mult decât atât, revenind la criza politică în care se află țara de peste 4 luni, cu un guvern interimar și crize suprapuse, Anca Alexandrescu a susținut că președintele Nicușor Dan ar urmări numirea unui premier apropiat de acesta.
Moderator: Pe de altă parte, Anca, eu mă gândeam așa că domnul Grindeanu și-a cam luat în serios viitorul mandat de premier cu astfel de ieșiri publice și astfel de declarații.
Anca Alexandrescu: Eu nu cred, eu nu sunt foarte sigură că Nicușor Dan îl dorește prim-ministru pe Sorin Grindeanu.
Moderator: Păi și atunci cum facem? Că a spus că anticipate nu vrea, am văzut interviul de-aseară de la Realitatea Plus, a spus că anticipate nu vrea, e clar că Mureșanul trece. Ce facem? Cum facem?
Anca Alexandrescu: Eu am spus de mai multe ori, am spus de mai multe ori faptul că Nicușor Dan, imediat după ce a căzut guvernul, că Nicușor Dan vrea să-și spună prim-ministrul lui. A venit cu varianta Tomac, după ce a căzut varianta Tomac, a venit cu varianta Veștea și am spus atunci că îl va pune pe Siegfried Mureșan.
Am spus săptămânile trecute că, din nou, își dorește Nicușor Dan să pună un prim-ministru, zice el apolitic, apolitic, dar domnul Tomac nu este apolitic, este și el pe lista scurtă în continuare, și să facă guvernul, poate în jurul PSD-ului să fie un guvern politic. Deci Nicușor Dan își dorește un prim-ministru al lui. Eu am spus și aseară niște lucruri și cred că oamenii văd, înțeleg ce se întâmplă.
Critici dure la adresa Ursulei von der Leyen și a lui Friedrich Merz
În finalul intervenției, Anca Alexandrescu a făcut referire la președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și la cancelarul german Friedrich Merz, legând situația politică din Europa de ceea ce ea a descris drept interesul pentru resursele României.
"Nu cred că mai e nevoie să le spunem noi că oamenii sunt inteligenți. O să continuăm cu dezvăluirile ca să arătăm exact ce se întâmplă la cel mai înalt nivel al statului român și cine face jocurile și de unde vin influențele, pentru că este și mai clar că disperarea Ursulei von der Leyen și a lui Merz, care este, iată, în genunchi în Germania pentru că pierde land după land, este disperarea lor de a pune mâna definitiv pe bogățiile României, iar noi nu trebuie să permitem acest lucru”, a conchis Anca Alexandrescu.
Declarațiile au fost făcute în contextul negocierilor pentru formarea unui nou Guvern. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a prezentat programul de guvernare și a anunțat că intenționează să meargă în Parlament pentru votul de învestitură, în timp ce discuțiile cu PSD privind sprijinul parlamentar continuă.
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