Fritz sesizează Comisia de la Veneția. Demers de ultim moment înainte să piardă mandatul de primar

Dominic Fritz face demersuri pentru a rămâne în administrația publică, în condițiile în care mandatul său de primar al Timișoarei urmează să înceteze. Liderul USR a anunțat că va merge la CEDO, iar între timp a fost cerută și o opinie a Comisiei de la Veneția în cazul așa-numitului „amendament Fritz”, conform Realitatea PLUS.
Potrivit surselor Realitatea PLUS, miza este și una guvernamentală. Numele lui Dominic Fritz este vehiculat pentru una dintre funcțiile de vicepremier într-un eventual guvern condus de Siegfried Mureșan, dacă noul Executiv va primi votul Parlamentului.
Comisia de la Veneția, sesizată în cazul „amendamentului Fritz”
Un oficial european a cerut Comisiei de la Veneția o opinie privind prevederile cunoscute drept „amendamentul Fritz”, care duc la încetarea mandatului de primar al Timișoarei. Mandatul lui Dominic Fritz ar urma să înceteze la 30 septembrie.
Opinia Comisiei de la Veneția are însă caracter consultativ. Chiar dacă aceasta ar fi favorabilă liderului USR, nu ar produce în mod direct efecte juridice asupra situației sale. Comisia a fost sesizată pentru a analiza prevederile adoptate de Parlament și implicațiile acestora din perspectiva standardelor europene.
Demersul vine după ce Curtea Constituțională a declarat constituțională prevederea potrivit căreia persoanele pentru care s-a constatat definitiv o stare de incompatibilitate sau un conflict de interese și pentru care termenul de trei ani al interdicției nu s-a împlinit își pierd funcția, demnitatea publică sau mandatul la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.
Dominic Fritz a pierdut definitiv procesul cu ANI
Situația liderului USR pornește de la procesul cu Agenția Națională de Integritate. În iunie, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv acțiunea prin care Dominic Fritz a contestat raportul ANI, fiind menținută constatarea privind existența unui conflict de interese. Fritz a anunțat ulterior că va contesta decizia la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Între timp, modificarea Legii integrității a schimbat efectele pe care astfel de decizii definitive le au asupra persoanelor aflate deja într-o funcție sau demnitate publică.
Dominic Fritz, în calcule pentru funcția de vicepremier
În paralel cu disputa juridică, numele liderului USR apare în negocierile pentru formarea viitorului Executiv. Surse Realitatea PLUS susțin că Dominic Fritz este luat în calcul pentru funcția de vicepremier într-un posibil cabinet condus de Siegfried Mureșan. Rămâne însă problema efectelor juridice ale deciziei definitive din dosarul ANI și ale interdicției prevăzute de legislația privind integritatea. În acest moment, situația lui Dominic Fritz este analizată atât prin prisma deciziilor instanțelor și a Curții Constituționale, cât și a demersurilor făcute la nivel european.