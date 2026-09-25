Fritz sesizează Comisia de la Veneția. Demers de ultim moment înainte să piardă mandatul de primar

Publicat 25 sept. 2026, 08:33 Sursă Realitatea PLUS

Dominic Fritz face demersuri pentru a rămâne în administrația publică, în condițiile în care mandatul său de primar al Timișoarei urmează să înceteze. Liderul USR a anunțat că va merge la CEDO, iar între timp a fost cerută și o opinie a Comisiei de la Veneția în cazul așa-numitului „amendament Fritz”, conform Realitatea PLUS.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre dominic fritz usr