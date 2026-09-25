PSD, mesaj pentru S&P înaintea deciziei privind ratingul României: Pregătiți să preia guvernarea

Partidul Social Democrat (PSD) a anunțat, vineri, că o delegație a partidului s-a întâlnit cu reprezentanții agenției de rating Standard & Poor’s, în contextul evaluării ratingului suveran al României. Potrivit unui comunicat transmis de PSD, în cadrul întâlnirii au fost prezentate pozițiile partidului privind situația economică și fiscală, precum și propunerile pentru formarea unui nou guvern. Decizia S&P este așteptată pe 2 octombrie 2026.
PSD spune că este pregătit să preia conducerea Guvernului
„În cadrul discuţiilor, liderii PSD i-au informat pe reprezentanţii agenţiei de rating că PSD este pregătit să îşi asume conducerea unui guvern pentru a pune capăt actualei crize politice şi pentru a readuce economia naţională pe o direcţie stabilă. PSD şi-a exprimat angajamentul ferm de a promova o politică de consolidare fiscală şi de creştere a veniturilor bugetare pe baza stimulării economice şi a îmbunătăţirii colectării taxelor. În acest sens, PSD îşi propune dezvoltarea parteneriatelor strategice, pentru încurajarea investiţiilor străine în economia românească”, arată PSD.
Partidul susține că România are nevoie cât mai rapid de un guvern cu puteri depline, care să poată gestiona echilibrele macroeconomice și să elaboreze și să aprobe bugetul pentru anul 2027.
Ce politică economică propun social-democrații
Potrivit comunicatului, PSD consideră că viitorul guvern trebuie să urmărească reducerea decalajelor sociale, sprijinirea categoriilor defavorizate și susținerea capitalului românesc.
„PSD s-a angajat să promoveze în cadrul noului guvern o politică economică echilibrată şi predictibilă pentru investitori şi pentru instituţiile de credit naţionale şi internaţionale. Liderii social-democraţi i-au informat pe reprezentanţii agenţiei de rating că PSD a propus tuturor forţelor democratice să participe la construcţia unei majorităţi parlamentare pornind de la un set de principii şi priorităţi economice naţionale”, se mai arată în comunicat. Totodată, PSD transmite că și-a reafirmat poziția pentru susținerea valorilor europene și euroatlantice.
Din delegația PSD au făcut parte deputații Marian Neacșu, Bogdan Ivan, Alexandru Rogobete, Adrian Câciu și Florin Manole, precum și vicepreședintele PSD Mihnea Costoiu.
Ce a discutat Bolojan cu S&P înaintea deciziei privind ratingul României
Anterior discuțiilor cu social-democrații, reprezentanții agenției de rating Standard & Poor’s s-au întâlnit joi cu premierul Bolojan, la Palatul Victoria. Potrivit informațiilor transmise de Guvern, în centrul întâlnirii s-au aflat situația fiscal-bugetară, contextul politic și capacitatea autorităților de a continua reducerea deficitului. Potrivit calendarului anunțat de agenție, următoarea decizie privind ratingul suveran al României este programată pentru 2 octombrie.
La discuții au participat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, directorul general al Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu, și consilierul onorific al premierului, Ionuț Dumitru.
Zi decisivă pe 2 noiembrie: de ce e important anunțul Standard &Poor's
Reprezentanții Standard & Poor’s se află în România pentru evaluarea periodică a situației economice și fiscale. Delegația agenției s-a întâlnit și cu premierul interimar Ilie Bolojan, precum și cu ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.
S&P acordă în prezent României ratingul BBB-, ultima treaptă din categoria recomandată pentru investiții, cu perspectivă negativă. O eventuală retrogradare cu o treaptă ar plasa România în categoria speculativă, cunoscută drept „junk”.
Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că România are argumente pentru menținerea ratingului, indicând execuția bugetară și continuarea consolidării fiscale. Evaluarea S&P este programată pentru 2 octombrie.