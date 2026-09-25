PSD, mesaj pentru S&P înaintea deciziei privind ratingul României: Pregătiți să preia guvernarea

Publicat 25 sept. 2026, 13:38 Actualizat 25 sept. 2026, 13:55

Partidul Social Democrat (PSD) a anunțat, vineri, că o delegație a partidului s-a întâlnit cu reprezentanții agenției de rating Standard & Poor’s, în contextul evaluării ratingului suveran al României. Potrivit unui comunicat transmis de PSD, în cadrul întâlnirii au fost prezentate pozițiile partidului privind situația economică și fiscală, precum și propunerile pentru formarea unui nou guvern. Decizia S&P este așteptată pe 2 octombrie 2026.

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