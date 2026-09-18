Ajutor de urgență de la Guvern pentru fermierii afectați de secetă: peste 155 de milioane de lei, alocate

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 18 sept. 2026, 14:38

Guvernul a aprobat vineri un sprijin financiar de urgență pentru fermierii ale căror culturi de porumb și floarea-soarelui au fost afectate de seceta pedologică din 2025. Ajutorul ajunge la 333 de lei pe hectar pentru suprafețele afectate în proporție de 100%, iar plățile vor fi efectuate prin programul APIA până la finalul lunii decembrie.

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