Siegfried Mureșan merge la Cotroceni cu programul de guvernare și lista miniștrilor. Partidele discută astăzi ultimele detalii privind noul Executiv

Premierul desemnat Siegfried Mureșan va merge vineri la Palatul Cotroceni, unde îi va prezenta președintelui Nicușor Dan forma finală a programului de guvernare și lista miniștrilor propuși pentru viitorul Executiv. În paralel, PNL, USR și UDMR se reunesc în ședințe pentru a pune la punct ultimele detalii cu privire la viitorul cabinet. Miza principală rămâne obținerea celor 233 de voturi necesare pentru învestire, obiectiv care pare dificil de atins după ce PSD și AUR au anunțat că nu vor susține acest guvern.
PSD și AUR anunță că nu vor susține guvernul propus
Siegfried Mureșan trebuie să clarifice, în acest context, și modul în care intenționează să obțină sprijinul parlamentar necesar pentru învestirea Executivului. Fără voturile PSD și AUR, formarea unei majorități de 233 de parlamentari devine principala provocare pentru premierul desemnat.
În ceea ce privește PSD, Mureșan a anunțat că urmează să aibă o întâlnire cu conducerea partidului, inclusiv cu președintele formațiunii, Sorin Grindeanu. Discuțiile ar urma să aibă loc la Parlament. În schimb, premierul desemnat a exclus o întâlnire cu reprezentanții AUR.
PNL, USR și UDMR, în ședințe pentru validarea noului guvern
În paralel, conducerile PNL, USR și UDMR se reunesc pentru a analiza ultimele detalii privind componența viitorului cabinet și programul de guvernare. Forma finală a Executivului urmează să fie stabilită în urma acestor consultări.
Potrivit unor surse citate în spațiul public, actualul premier interimar, Ilie Bolojan, ar putea primi un portofoliu în viitorul Executiv.
După prezentarea listei de miniștri și a programului de guvernare la Palatul Cotroceni, următorul pas va fi parcurgerea procedurilor parlamentare pentru învestirea noului Guvern.
Nume vehiculate pentru principalele ministere
În ultimele zile, mai multe nume au fost vehiculate vehiculate pentru ocuparea principalelor funcții din viitorul Executiv.
Potrivit surselor Realitatea PLUS, printre variantele aflate pe masa negocierilor se numără:
Vicepremier: Ilie Bolojan (PNL)
Ministerul Finanțelor: Alexandru Nazare (PNL)
Ministerul Fondurilor Europene: Dragoș Pîslaru (PNL)
Ministerul Educației: Mihai Dimian (PNL)
Ministerul Sănătății: Oana Gheorghiu (PNL)
Ministerul Muncii: Raluca Turcan (PNL)
Ministerul Energiei: nume neprecizat (PNL)
Ministerul Afacerilor Interne: nume neprecizat (PNL)
Ministerul Apărării: Radu Miruță (USR)
Ministerul Afacerilor Externe: Oana Țoiu (USR)
Ministerul Mediului: Diana Buzoianu (USR)
Ministerul Economiei: Irineu Darău (USR)
Ministerul Justiției: Stelian Ion (USR)
Ministerul Transporturilor: Cătălin Drulă (USR)
Ministerul Agriculturii: Tanczos Barna (UDMR)
Ministerul Dezvoltării: Cseke Attila (UDMR)
Ministerul Culturii: Demeter Andras Istvan (UDMR)