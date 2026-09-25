Siegfried Mureșan merge la Cotroceni cu programul de guvernare și lista miniștrilor. Partidele discută astăzi ultimele detalii privind noul Executiv

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 sept. 2026, 10:37

Premierul desemnat Siegfried Mureșan va merge vineri la Palatul Cotroceni, unde îi va prezenta președintelui Nicușor Dan forma finală a programului de guvernare și lista miniștrilor propuși pentru viitorul Executiv. În paralel, PNL, USR și UDMR se reunesc în ședințe pentru a pune la punct ultimele detalii cu privire la viitorul cabinet. Miza principală rămâne obținerea celor 233 de voturi necesare pentru învestire, obiectiv care pare dificil de atins după ce PSD și AUR au anunțat că nu vor susține acest guvern.

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