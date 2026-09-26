O deputată a contestat în instanță desemnarea lui Siegfried Mureșan. Primul termen, înaintea votului de învestitură

Publicat 26 sept. 2026, 07:29 Sursă Realitatea PLUS

O deputată a contestat desemnarea lui Siegfried Vasile Mureșan în funcția de premier. Este vorba despre Ioana Grosaru, care reprezintă minoritatea italienă. Procesul se judecă cu o zi înainte de votul de învestire.

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