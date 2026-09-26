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Politica· 1 min citire

O deputată a contestat în instanță desemnarea lui Siegfried Mureșan. Primul termen, înaintea votului de învestitură

Siegfried Mureșan, premierul desemnat

Siegfried Mureșan, premierul desemnat

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Scris deDarius Stănescu
Publicat26 sept. 2026, 07:29
SursăRealitatea PLUS

O deputată a contestat desemnarea lui Siegfried Vasile Mureșan în funcția de premier. Este vorba despre Ioana Grosaru, care reprezintă minoritatea italienă. Procesul se judecă cu o zi înainte de votul de învestire.

În acest context, Ioana Grosaru a declarat că are suficiente argumente juridice ca votul să fie blocat.

Ioana Grosaru spune că are argumente juridice

Aceasta acuză că un „personaj venit cu susținere din afară” nu este capabil să înțeleagă „problemele cu care ne confruntăm acum”.

Ioana Grosaru susține că Siegfried Vasile Mureșan nu va întruni, totuși, voturile necesare ca să treacă”.

Procesul are un prim termen de judecată la Curtea de Apel București pe data de 28 septembrie. Votul de învestitură pentru Guvernul Mureșan, dacă acesta nu își depune mandatul, va avea loc marți.

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