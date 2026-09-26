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Politica· 1 min citire
O deputată a contestat în instanță desemnarea lui Siegfried Mureșan. Primul termen, înaintea votului de învestitură
Siegfried Mureșan, premierul desemnat
Publicat26 sept. 2026, 07:29
SursăRealitatea PLUS
O deputată a contestat desemnarea lui Siegfried Vasile Mureșan în funcția de premier. Este vorba despre Ioana Grosaru, care reprezintă minoritatea italienă. Procesul se judecă cu o zi înainte de votul de învestire.
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