Siegfried Mureșan a confirmat că va depune sâmbătă, la Parlament, lista miniștrilor și programul de guvernare

Publicat 25 sept. 2026, 17:25 Actualizat 25 sept. 2026, 18:43 Sursă Realitate Plus, realitatea.net

Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, va depune sâmbătă, 26 septembrie, la Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor propuși, a transmis PNL. După depunere, la ora 11:00, premierul desemnat va susține declarații de presă. Pe listă nu apare Ilie Bolojan, despre care s-a speculat că ar putea deveni vicepremier, dar apare actualul vicepremier, Oana Gheorghiu, ca ministru al Sănătății. Miniștrii USR, printre care Radu Miruță și Oana Țoiu, își păstrează posturile.

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