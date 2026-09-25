Siegfried Mureșan a confirmat că va depune sâmbătă, la Parlament, lista miniștrilor și programul de guvernare

Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, va depune sâmbătă, 26 septembrie, la Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor propuși, a transmis PNL. După depunere, la ora 11:00, premierul desemnat va susține declarații de presă. Pe listă nu apare Ilie Bolojan, despre care s-a speculat că ar putea deveni vicepremier, dar apare actualul vicepremier, Oana Gheorghiu, ca ministru al Sănătății. Miniștrii USR, printre care Radu Miruță și Oana Țoiu, își păstrează posturile.
Într-o postare pe Facebook, premierul desemnat a prezentat lista completă a miniștilor, după ce partidele din Coaliție au făcut anunțuri separate.
Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a anunţat, vineri, după şedinţa liberalilor că Programul de guvernare propus de Siegfried Mureşan a fost adoptat în unanimitate de către membrii Biroului Politic Naţional. Mureşan va depune sâmbătă, la Parlament, lista completă a Cabinetului, împreună cu programul de guvernare, care a fost aprobat în unanimitate în ședința liberalilor.
PROPUNERILE PNL PENTRU GUVERNUL MUREȘAN
Vicepremier şi ministru al Afacerilor Interne Mircea Abrudean
Ministerul Finanţelor Alexandru Nazare
Ministerul Justiţiei Andreea Chiş, ministru independent, aprobat de toate cele trei partide
Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale Raluca Turcan
Ministerul Sănătăţii Oana Gheorghiu
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene Dragoş Pâslaru
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Mihai Dimian,
Ministerul Energiei Sebastian Burduja
"Aceştia sunt miniştri susţinuţi de Partidul Naţional Liberal. Aceasta este echipa care credem că poate să îşi facă treaba cel mai bine în ministerele pe care le vor conduce. Sperăm ca acest Cabinet să fie aprobat de către Parlament, iar de săptămâna viitoare să intrăm într-o situaţie normală", a mai declarat Ionel Bogdan.
Premierul desemnat va depune, sâmbătă, la Parlament lista de miniştri şi Programul de guvernare.
PROPUNERILE USR PENTRU GUVERNUL MUREȘAN
Comitetul Politic al USR, reunit astăzi în ședință, a aprobat intrarea USR la guvernare și lista de miniștri propuși. De asemenea, a aprobat programul de guvernare ce va fi prezentat Parlamentului de către premierul desemnat, Siegfried Mureșan, program axat pe o mai bună gestionare a banului public și îmbunătățirea nivelului de trai al românilor, a transmis USR, printr-un comunicat.
Potrivit acestuia, actualii miniștri USR din Guvernul Bolojan "au dovedit că pot livra reforme (...) motiv pentru care au primit vot din partea conducerii USR să-și continue mandatele la ministerele de care s-au ocupat în ultimele 15 luni".
Ministerul Apărării: Radu Miruță (USR)
Ministerul de Externe: Oana Țoiu (USR)
Ministerul Mediului: Diana Buzoianu (USR)
Ministerul Economiei: Irineu Darău (USR)
Ministerul Justiției: Andrea Chiș
În cazul Andreei Chiș, Comitetul Politic al USR a precizat că o va susține pentru funcția de ministru al Justiției, ca tehnocrat care are susținerea formațiunii.
PROPUNERILE UDMR PENTRU GUVERNUL MUREȘAN
Ministerul Agriculturii: Tanczos Barna (UDMR)
Ministerul Dezvoltării: Cseke Attila (UDMR)
Ministerul Culturii: Lorand Turos (UDMR)
SGG: Dan Reșitnec (USR)
SURSA: Realitatea PLUS