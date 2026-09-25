Andreea Chiș confirmă nominalizarea pentru Ministerul Justiției. Mesajul fostei judecătoare CSM

Publicat 25 sept. 2026, 16:55 Actualizat 25 sept. 2026, 17:04

Andreea Chiș, fost judecător în CSM, a confirmat că acceptă nominalizarea pentru postul de ministru al Justiției în formula de cabinet cu care premierul desemnat Siegfried Mureșan vrea să se prezinte în Parlament pentru validare. Anunțul oficial a fost făcut de Chiș pe pagina sa de Facebook.

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