Andreea Chiș confirmă nominalizarea pentru Ministerul Justiției. Mesajul fostei judecătoare CSM

Andreea Chiș, fost judecător în CSM, a confirmat că acceptă nominalizarea pentru postul de ministru al Justiției în formula de cabinet cu care premierul desemnat Siegfried Mureșan vrea să se prezinte în Parlament pentru validare. Anunțul oficial a fost făcut de Chiș pe pagina sa de Facebook.
Într-un mesaj amplu publicat pe Facebook, Chiș subliniază faptul că a fost surprisă de nominalizare, mărturisind că nu se aștepta.
Andreea Chiș are statutul de ministru "tehnocrat"
Mi-am propus de ceva timp, având în vedere etapa vieții în care sunt, să accept doar proiectele în care sunt invitată. Ieri (joii, 24 septembrie 2026 -N.R.)am fost sunată de Prim Ministrul (...) Siegfried Mureșan, să accept nominalizarea pentru portofoliul justiției. Mi-a spus că sunt tehnocratul cu privire la care au căzut de acord toți cei trei membri ai coaliției. Nominalizarea mea este, așadar, rezultatul unui acord. Am acceptat, pentru că am vorbit mult despre nevoia unei asumări a reformei din justiție, iar eu nu m-am ferit niciodată de asumare. Am mai făcut-o și candidând pentru un loc în CSM, a scris Chiș pe Facebook
Anunțul Andreei Chiș vine după ce presa a vehiculat intens, pe surse, informația că ar fi fost nominalizată pentru funcția de ministru al Justiției.
Cine este Andreea Chiș? Fostă membră CSM, a participat la proteste pentru independența Justiției
Andrea Chiș are o carieră de 28 de ani ca judecător și a fost membră a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada 2017-2023. Fosta magistrată a fost lector la Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, unde a predat Procedură civilă. Este doctor summa cum laude în Științe juridice, titlu obținut în 2012 la Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.
În perioada mandatului său în CSM, Andrea Chiș a reprezentat Consiliul în Boardul Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare. De asemenea, s-a numărat printre cei șapte magistrați din CSM care au cerut desființarea Secției Speciale.
De-a lungul anilor, Andrea Chiș s-a remarcat prin poziții critice față de disfuncționalitățile și neregulile din sistemul judiciar.
Fosta membră CSM a vorbit și în ancheta Recorder „Justiție capturată”, despre problemele din sistemul judiciar. Andrea Chiș a participat, de asemenea, la protestele organizate la Cluj pentru independența justiției.