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Politica· 2 min citire

Presa albaneză: Coldea ar fi fost văzut zilele acestea în Tirana. Generalul Negru, legături cu șefa serviciilor albaneze

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat26 sept. 2026, 09:35
SursăRealitatea PLUS

Potrivit presei albaneze, Florian Coldea s-ar afla zilele acestea în Tirana, capitala Albaniei. Totul după ce directoarea serviciilor din Albania a fost suspendată din funcție și pe numele ei a fost emis un mandat de arestare. Presa de la Tirana anunță că șefa din serviciile albaneze și Coldea au avut legături strânse pe vremea când generalul a fost consilierul premierului Edi Rama. Unele surse merg și mai departe și spun că femeia ar fi fost pregătită operativ de Generalul Negru. Realitatea PLUS a cerut un punct de vedere de la Florian Coldea, până la acest moment nu a răspuns.

Vlora Hyseni este acuzată de divulgarea secretelor de stat și de favorizarea unui presupus infractor din rețele de crimă organizată. Dosarul este instrumentat de SPAK, structura albaneză specializată în combaterea corupției și a crimei organizate.

Vlora Hyseni și Florian Coldea ar fi împărțit un birou pentru o perioadă

Presa albaneză, citată de Inpolitics, scrie că Vlora Hyseni a lucrat, la un moment dat, alături de Florian Coldea, în perioada în care acesta era consilierul premierului Edi Rama. La momentul în care au fost numiți în funcții, atât Florian Coldea cât și Vlora Hyseni au stârnit adevărate scandaluri.

De altfel, scrie presa albaneză, cei doi ar fi împărțit chiar un birou pentru o perioadă. După ce a devenit șef în SRI, spun jurnaliștii, Coldea s-ar fi implicat și în serviciile albaneze. Unele surse merg și mai departe și spun că femeia ar fi fost pregătită operativ chiar de Florian Coldea.

Hyseni ar fi avut deplasări și întâlniri în afara Albaniei alături de Coldea

Presa a mai relatat că Hyseni ar fi avut deplasări și întâlniri în afara Albaniei alături de Coldea, inclusiv după ce a preluat conducerea conducerii Serviciilor din Albania.

Între timp, Florian Coldea a fost trimis în judecată în dosarul ce vizează trafic de influență, constituirea unui grup infracțional organizat și spălare de bani. Alături de el sunt acuzați și Dan Tocaci și avocatul Doru Trăilă.

Următorul termen în contestația aflată pe rolul Înaltei Curți este programat pentru 15 octombrie 2026. 

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