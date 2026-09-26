Presa albaneză: Coldea ar fi fost văzut zilele acestea în Tirana. Generalul Negru, legături cu șefa serviciilor albaneze

Publicat 26 sept. 2026, 09:35 Sursă Realitatea PLUS

Potrivit presei albaneze, Florian Coldea s-ar afla zilele acestea în Tirana, capitala Albaniei. Totul după ce directoarea serviciilor din Albania a fost suspendată din funcție și pe numele ei a fost emis un mandat de arestare. Presa de la Tirana anunță că șefa din serviciile albaneze și Coldea au avut legături strânse pe vremea când generalul a fost consilierul premierului Edi Rama. Unele surse merg și mai departe și spun că femeia ar fi fost pregătită operativ de Generalul Negru. Realitatea PLUS a cerut un punct de vedere de la Florian Coldea, până la acest moment nu a răspuns.

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