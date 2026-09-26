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Politica· 2 min citire
Elena Udrea susține că ținta găștii lui Bolojan ar fi suspendarea lui Nicușor Dan: „Speranța este să provoace anticipate”
Publicat26 sept. 2026, 09:06
Actualizat26 sept. 2026, 09:24
SursăRealitatea PLUS
Elena Udrea susține că Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu poate obține votul de învestitură fără sprijinul PSD. Într-o intervenție la Realitatea PLUS, fosta ministră a avansat și ipoteza că miza politică a găștii lui Bolojan ar fi suspendarea președintelui Nicușor Dan, urmată de alegeri prezidențiale anticipate.
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