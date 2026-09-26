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Elena Udrea susține că ținta găștii lui Bolojan ar fi suspendarea lui Nicușor Dan: „Speranța este să provoace anticipate”

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Scris deDarius Stănescu
Publicat26 sept. 2026, 09:06
Actualizat26 sept. 2026, 09:24
SursăRealitatea PLUS

Elena Udrea susține că Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu poate obține votul de învestitură fără sprijinul PSD. Într-o intervenție la Realitatea PLUS, fosta ministră a avansat și ipoteza că miza politică a găștii lui Bolojan ar fi suspendarea președintelui Nicușor Dan, urmată de alegeri prezidențiale anticipate.

Udrea a spus că echipa premierului desemnat pare hotărâtă să meargă în Parlament, deși ar putea renunța dacă ar constata că nu are voturile necesare. În opinia sa, un eșec al cabinetului ar putea fi folosit pentru a provoca alegeri parlamentare anticipate.

Elena Udrea: „Ținta este suspendarea lui Nicușor Dan”

Dacă pică guvernul lui Mureșan și părerea mea este că ei merg înainte. S-ar putea, nu știu, poate se opresc, dacă chiar vor vedea. Dau sentimentul de încredere, dar dacă chiar vor vedea că n-au voturile, poate chiar să se opresc. Dacă nu, speranța probabil este să provoace anticipate.

Eu cred că ținta este suspendarea lui Nicușor Dan. Este o țintă reală, își propun lucrul acesta, pentru că vor alegeri anticipate la președinția României.

Udrea pune sub semnul întrebării majoritatea parlamentară

Fosta ministră a criticat partidele care susțin formula de guvernare și a întrebat pe cine reprezintă acestea.

Cum vreți voi, partide de pe locul 3 și 4, să conduceți țara și pretindeți ca noi toți ceilalți să vă dăm credit, parlamentul să vă dea votul? Dar cine v-a votat pe voi? Ce electorat vă susține pe voi? Pe cine reprezentați? Vă reprezentați voi între voi și interesele celor de la Bruxelles?

Deci sper, de fapt, și că o spun eu și dacă nu o spun eu, este o evidență în parlament. Acest guvern nu are cum să treacă, decât dacă, nu știu, se trezește să voteze cu ei Partidul Social Democrat.

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