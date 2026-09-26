Programul de guvernare al Guvernului Mureșan ar fi fost redactat cu ajutorul AI. Mențiunea nu apare în varianta transmisă presei - SURSE

Publicat 26 sept. 2026, 11:42 Actualizat 26 sept. 2026, 11:44 Sursă Realitatea PLUS

Surse citate de Realitatea PLUS susțin că în documentul privind programul de guvernare depus de Siegfried Mureșan apare o mențiune potrivit căreia acesta ar fi fost realizat cu ajutorul inteligenței artificiale, mai exact al modelului Claude Fable 5.1, dezvoltat de Anthropic. Potrivit acelorași surse, mențiunea nu se mai regăsește în varianta documentului transmisă presei.

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