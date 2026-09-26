Programul de guvernare al Guvernului Mureșan ar fi fost redactat cu ajutorul AI. Mențiunea nu apare în varianta transmisă presei - SURSE

Surse citate de Realitatea PLUS susțin că în documentul privind programul de guvernare depus de Siegfried Mureșan apare o mențiune potrivit căreia acesta ar fi fost realizat cu ajutorul inteligenței artificiale, mai exact al modelului Claude Fable 5.1, dezvoltat de Anthropic. Potrivit acelorași surse, mențiunea nu se mai regăsește în varianta documentului transmisă presei.
Ce se știe despre cele două versiuni ale programului de guvernare
Diferența dintre cele două versiuni ridică întrebări despre modul în care a fost redactat documentul și despre motivul pentru care referirea la instrumentul AI nu apare în forma distribuită jurnaliștilor. Deocamdată, informația atribuită surselor nu stabilește ce părți ale programului ar fi fost realizate cu ajutorul inteligenței artificiale și nici cine a eliminat mențiunea.
Claude Fable 5.1 este un model de inteligență artificială al Anthropic.
Mureșan a negat anterior acuzațiile
Siegfried Mureșan a respins anterior acuzațiile că ar fi realizat programul de guvernare cu ajutorul inteligenței artificiale. Întrebat despre acest subiect, el a spus că folosește rar astfel de instrumente și a calificat acuzația drept „simpatică”.
Programul de guvernare al lui Siegfried Mureșan, în 28 de puncte: care sunt măsurile propuse
Documentul este structurat pe 28 de puncte. Programul prevede reforma administrației centrale și locale, ceea ce presupune „un stat mai eficient și mai aproape de oameni”.
„Dăm primul exemplu de cumpătare, cu mai puțini parlamentari și secretari de stat, și comasăm instituțiile cu atribuții similare, eliminând suprapunerile și reducând risipa, pe baza unui audit funcțional, astfel încât cetățeanul să nu mai fie trimis de la un ghișeu la altul. Din iulie 2027 se va vedea dividendul reformei, jumătate din economiile realizate merg către scăderea taxelor pe salarii, iar localitățile care se vor asocia pentru proiecte de infrastructură și servicii publice mai bune primesc finanțări pentru a lucra împreună la infrastructură: drumuri, rețele de apă sau școli”, se arată în document.
De asemenea, companiile statului vor fi „puse în slujba oamenilor”, iar conducerile vor fi selectate pe criterii de competență.
„Prin listarea unor companii la bursă, românii vor avea prioritate în a deveni acționari, iar veniturile obținute de stat sunt direcționate către investiții, nu către cheltuieli curente. Noutatea este că din aceste venituri statul va alimenta conturi de economii pentru copii care vor fi accesate după vârsta de 18 ani”, mai prevede documentul.
Ce prevede programul în privința taxelor și a veniturilor
La "capitolul" taxe și venituri, programul menționează că anul viitor nu vor fi introduse impozite noi, iar cota unică va fi păstrată și va fi redusă TVA la 19%. Legat de reducerea TVA este însă făcută următoarea mențiune, și anume căa cest lucur se va întâmpla „atunci când situația bugetară permite”.
Studenții care lucrează vor primi sprijin pentru chirie, va fi extinsă rețeaua de creșe pentru a facilita întoarcerea părinților la serviciu, iar cei care își găsesc un loc de muncă în altă localitate vor primi sprijin pentru transport.
Documentul se referă și la sprijinirea firmelor care „produc, exportă și creează valoare adăugată în România, cu obligația de a menține locurile de muncă cel puțin cinci ani”, dar și la „regândirea ajutoarelor de stat”.
Guvernul Mureșan își mai propune facturi mai mici pentru cetățeni, companii și energie produsă în România. Familiile cu venituri mici ar urma să primească sprijin direct pentru plata facturilor, inclusiv la gaze, iar programul prevede investiții în hidroenergie, în reactoarele de la Cernavodă și în exploatarea gazelor din Marea Neagră.
Un alt punct din program este „consolidarea veniturilor și combaterea evaziunii”, propunându-se ca statul să-și plătească la timp datoriile față de companii.
Pensii și salarizare: ce schimbări sunt propuse
Guvernul Mureșan își mai propune ca pensiile și alocațiile să se indexeze în 2027, iar deficitul bugetar să fie redus fără taxe noi. Orice modificare a Codului fiscal va fi anunțată cu cel puțin șase luni înainte.
Noua lege a salarizării va asigura principiul „salariu egal pentru muncă egală”, fără diminuarea veniturilor actuale, și va crea un sistem predictibil, se mai arată în document.
Un alt punct al programului este finalizarea reformei pensiilor speciale, pensiile din sistemele de apărare și ordine publică urmând să fie calculate pe baza contribuției și vechimii, în acord cu principiile generale ale sistemului public de pensii.