Ministerul Finanțelor suplimentează cu peste 1 miliard de lei fondurile pentru compensarea energiei. Banii ajung la furnizori

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 sept. 2026, 12:38

Ministerul Finanțelor a aprobat suplimentarea cu peste 1 miliard de lei a limitei de cheltuieli pentru luna septembrie 2026, astfel încât să poată fi efectuate plățile aferente schemelor de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale.

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