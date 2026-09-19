Ministerul Finanțelor suplimentează cu peste 1 miliard de lei fondurile pentru compensarea energiei. Banii ajung la furnizori

Ministerul Finanțelor a aprobat suplimentarea cu peste 1 miliard de lei a limitei de cheltuieli pentru luna septembrie 2026, astfel încât să poată fi efectuate plățile aferente schemelor de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale.
Decizia a fost luată de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, iar cea mai mare parte a fondurilor este destinată plăților către furnizorii de energie.
Peste 1 miliard de lei pentru compensarea energiei
Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Finanțelor, limita de cheltuieli a Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a fost majorată cu 1,058 miliarde de lei pentru asigurarea plăților din luna septembrie.
Din această sumă, aproximativ 1,03 miliarde de lei sunt destinați Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială. Fondurile vor fi utilizate pentru achitarea integrală a sumelor aferente compensării consumului de energie electrică și gaze naturale.
Prin suplimentarea bugetară sunt asigurate resursele necesare pentru continuarea decontărilor către furnizorii de energie, în conformitate cu mecanismul prevăzut de legislația în vigoare.
Alexandru Nazare: „Nu putem cere mediului privat să susțină creșterea”
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că întârzierile în efectuarea decontărilor către furnizorii de energie au generat obligații care trebuie achitate de stat.
Potrivit acestuia, întârzierile la plată pot afecta lichiditatea companiilor și capacitatea acestora de a finanța investiții și activitatea curentă.
Nazare a susținut că autoritățile trebuie să creeze condițiile pentru accelerarea plăților și pentru recuperarea sumelor restante, astfel încât obligațiile statului față de mediul privat să fie achitate într-un ritm predictibil.
Ce se schimbă la decontarea către furnizorii de energie
Pentru luna septembrie, limita de cheltuieli aferentă decontărilor a fost stabilită la 1,03 miliarde de lei. Măsura vine în contextul modificării mecanismului de plată.
Legislația prevede creșterea de la 40% la 60% a procentului din sumele solicitate care poate fi decontat furnizorilor la depunerea cererilor.
De asemenea, este prevăzută plata diferenței de 20% pentru cererile în cazul cărora fusese achitat anterior un procent de 40% din valoarea solicitată.
Prin aceste măsuri, autoritățile urmăresc să reducă întârzierile acumulate în procesul de decontare și să asigure funcționarea mecanismului de compensare.
Aproape 29 de milioane de lei pentru persoanele cu dizabilități
Suplimentarea aprobată de Ministerul Finanțelor nu se limitează la plățile pentru energie.
Din suma totală de 1,058 miliarde de lei, 28,964 milioane de lei sunt alocați Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.
Banii sunt necesari pentru plata drepturilor privind transportul interurban acordate persoanelor cu handicap grav sau accentuat. Alocarea fondurilor are și rolul de a preveni acumularea unor penalități.
Ministrul Finanțelor vorbește despre reducerea presiunii asupra economiei
Alexandru Nazare a declarat că statul trebuie să țină cont de capacitatea reală de finanțare atunci când introduce noi scheme de sprijin și noi cheltuieli.
Ministrul a pledat pentru un mecanism prin care obligațiile statului să fie achitate la timp, iar resursele financiare să rămână într-o măsură cât mai mare în economie, pentru investiții, locuri de muncă și dezvoltare.
Potrivit ministrului Finanțelor, consolidarea fiscală și reducerea costurilor de finanțare ar putea contribui la îmbunătățirea condițiilor pentru reluarea creșterii economice.