Agenția de rating Fitch, avertisment dur: România riscă să ajungă în categoria „junk” dacă criza politică se prelungește

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 18 sept. 2026, 17:12

România riscă să fie retrogradată la categoria „junk” (nerecomandat pentru investiții), pe fondul crizei politice prelungite, care amenință credibilitatea fiscală a țării, a declarat Malgorzata Krzywicka, analistă la agenția de evaluare financiară Fitch Ratings, pentru Bloomberg.

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