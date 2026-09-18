Agenția de rating Fitch, avertisment dur: România riscă să ajungă în categoria „junk” dacă criza politică se prelungește

România riscă să fie retrogradată la categoria „junk” (nerecomandat pentru investiții), pe fondul crizei politice prelungite, care amenință credibilitatea fiscală a țării, a declarat Malgorzata Krzywicka, analistă la agenția de evaluare financiară Fitch Ratings, pentru Bloomberg.
Fitch va reevalua ratingul României în ianuarie 2027
La finele lunii iulie, Fitch a menținut ratingul suveran al României la ”BBB minus”, cu perspectivă negativă, acesta fiind ultimul calificativ din categoria ”investment grade”. Agenția urmează să publice o nouă evaluare a ratingului suveran al României în luna ianuarie 2027.
Capacitatea Guvernului de la București de a reduce în continuare deficitul bugetar și de a prezenta un buget credibil pentru anul următor vor fi esențiale pentru evaluarea bonității țării pe termen scurt, a subliniat Malgorzata Krzywicka.
”Cu cât criza persistă mai mult fără un guvern funcțional, cu atât se ridică mai multe întrebări cu privire la predictibilitatea fiscală și la capacitatea de a realiza ajustările necesare”, a mai spus analista.
Criza politică pune presiune pe ratingul României
Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni cu președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament.
Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis de Parlament pe 5 mai, prin moțiune de cenzură. Ca urmare, de peste patru luni, România are un Executiv interimar.
Potrivit Bloomberg, o nouă încercare eșuată de a aproba un guvern ar apropia România de alegeri anticipate, prelungind incertitudinea și sporind riscurile pentru buget și ratingul de țară.
Malgorzata Krzywicka a semnalat că pragul pentru menținerea ratingului crește cu fiecare săptămână de criză politică.
”Ceea ce trebuia să fie o remaniere guvernamentală relativ de scurtă durată, la momentul căderii guvernului în primăvară, s-a prelungit dincolo de vară. Iar acum am trecut deja de jumătatea lunii septembrie și încă nu avem o soluție”, a mai spus analista Fitch.
Fitch cere o ajustare suplimentară a deficitului
Analista a precizat că România are nevoie de o corecție suplimentară a deficitului de aproximativ 1,5 puncte procentuale din PIB pentru a contribui la stabilizarea creșterii datoriei publice pe termen mediu. Fitch estimează în prezent deficitul bugetar al României pentru 2026 la 5,9% din PIB, sub ținta de 6,2% stabilită de Guvern.
În opinia analiștilor Fitch, îmbunătățirea colectării impozitelor reprezintă una dintre metodele-cheie pentru reducerea deficitului în anii următori, întrucât ”marja de manevră este limitată pe partea cheltuielilor” după măsurile de austeritate deja implementate.
Malgorzata Krzywicka a respins argumentele potrivit cărora stimularea creșterii economice ar putea înlocui consolidarea fiscală.
”Sunt câștiguri marginale. Sunt departe de amploarea ajustării pe care România trebuie să o realizeze. O creștere economică mai robustă, în sine, nu va rezolva problema deficitelor mari”, a adăugat analista agenției de evaluare financiară Fitch Rating, Malgorzata Krzywicka.