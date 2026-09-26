Ilie Bolojan, huiduit la inaugurarea noului sediu al Primăriei Drăgășani. Unii localnici l-au numit „trădător” și „hoț”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 26 sept. 2026, 13:27

Ilie Bolojan a fost apostrofat și huiduit, sâmbătă dimineață, în timpul vizitei la Drăgășani pentru inaugurarea noului sediu al Primăriei. Mai multe persoane aflate în apropierea clădirii și-au exprimat nemulțumirea față de guvernare, iar unele i-au strigat „trădător” și „hoț”.

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