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Politica· 1 min citire
Ilie Bolojan, huiduit la inaugurarea noului sediu al Primăriei Drăgășani. Unii localnici l-au numit „trădător” și „hoț”
Ilie Bolojan (foto: profimedia)
Ilie Bolojan a fost apostrofat și huiduit, sâmbătă dimineață, în timpul vizitei la Drăgășani pentru inaugurarea noului sediu al Primăriei. Mai multe persoane aflate în apropierea clădirii și-au exprimat nemulțumirea față de guvernare, iar unele i-au strigat „trădător” și „hoț”.
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