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Politica· 1 min citire

Ilie Bolojan, huiduit la inaugurarea noului sediu al Primăriei Drăgășani. Unii localnici l-au numit „trădător” și „hoț”

Ilie Bolojan (foto: profimedia)

Ilie Bolojan (foto: profimedia)

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Scris de Darius Stănescu Publicat: 26 sept. 2026, 13:27

Ilie Bolojan a fost apostrofat și huiduit, sâmbătă dimineață, în timpul vizitei la Drăgășani pentru inaugurarea noului sediu al Primăriei. Mai multe persoane aflate în apropierea clădirii și-au exprimat nemulțumirea față de guvernare, iar unele i-au strigat „trădător” și „hoț”.

Localnici nemulțumiți la inaugurare

Ceremonia de inaugurare a fost marcată de protestele verbale ale unor localnici. În timp ce Bolojan se afla în zona noului sediu al Primăriei Drăgășani, oamenii l-au apostrofat și l-au huiduit, conform seintamplainvalcea.ro.

La eveniment au participat și Valeriu Stoica, deputatul Cristian Buican, prefectul Victor Stăculescu, precum și reprezentanți ai organizațiilor locale ale PNL, potrivit informațiilor furnizate pentru acest articol.

Sediul, început de PSD și finalizat de PNL

Proiectul noului sediu al Primăriei Drăgășani a fost contractat în timpul fostei administrații PSD și finalizat în mandatul actualei administrații PNL, potrivit informațiilor furnizate pentru acest articol.

Ilie Bolojan conduce un guvern cu atribuții limitate după ce Executivul său a fost demis prin moțiune de cenzură la 5 mai 2026. În acest context, formularea „premier interimar” este mai precisă pentru funcția pe care o exercită în prezent decât „fost premier”.

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