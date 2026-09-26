AEP pregătește o nouă lege pentru declanșarea alegerilor anticipate. Ce s-ar schimba pentru românii din străinătate

Scris de Darius Stănescu Publicat: 26 sept. 2026, 13:08

Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, a anunțat vineri, 25 septembrie, că proiectul de lege privind organizarea alegerilor parlamentare anticipate va fi pus în transparență publică săptămâna viitoare. El susține că modificările ar trebui adoptate înainte de o eventuală dizolvare a Parlamentului, pentru ca termenul scurt de organizare a scrutinului să nu îngreuneze exercitarea dreptului de vot. Proiectul nu este, deocamdată, lege.

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