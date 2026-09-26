Siegfried Mureșan, despre indexarea pensiilor în 2027: „Procentul va fi stabilit la finalul anului”. Ce se întâmplă cu TVA

Premierul desemnat Siegfried Mureșan afirmă că obiectivul său este indexarea pensiilor în 2027, însă nu avansează deocamdată un procent. Decizia ar urma să fie luată la finalul acestui an, odată cu pregătirea bugetului de stat, în funcție de resursele disponibile și de inflație. Nici pentru reducerea TVA de la 21% la 19% nu a indicat un termen.
Cu cât ar putea crește pensiile în 2027
Întrebat dacă pensiile ar putea fi majorate cu 5% sau cu 7% anul viitor, Siegfried Mureșan nu a indicat o cifră. El a spus că își dorește pensii mai mari, dar că nivelul indexării trebuie stabilit în funcție de ceea ce își permite bugetul.
Premierul desemnat a invocat efectul inflației asupra persoanelor cu pensii mici și a precizat că rata de indexare va depinde și de evoluția prețurilor. În august 2026, rata anuală a inflației a fost de 6,17%, potrivit datelor Institutului Național de Statistică.
Mureșan anunțase anterior că indexarea pensiilor și eventualele creșteri ale salariilor din sectorul public vor fi analizate la elaborarea bugetului pentru 2027.
Dacă mă întrebați care este dorința mea, dorința mea întotdeauna este ca oamenii în România să aibă pensii cât mai mari, ca oamenii în România să aibă salarii cât mai mari. Voi spune întotdeauna oamenilor adevărul, voi spune întotdeauna oamenilor ce ne permitem și ce cred că ne vom permite.
De doi ani de zile nu a existat o indexare a pensiilor și a salariilor în sectorul public. Ca atare cred că trebuie să facem ceva, mai ales la pensii.
Oamenii cu pensii mici au avut de suferit de pe urma ratei inflației mai mari în ultima perioadă. A fost război în Orientul Mijlociu, prețul petrolului a crescut, iar prețurile crescute ale combustibililor se reflectă mereu în coșul zilnic. Ca atare obiectivul nostru este să avem o indexare a pensiilor în anul 2027.
Cât ne vom permite? Răspunsul la această întrebare îl vom putea da la finalul acestui an când vom elabora legea bugetului de stat pe anul 2027. Totul va depinde și de rata inflației. Ea a fost 10% în urmă cu două luni de zile, a scăzut la 6% acum ca urmare a măsurilor de stabilizare economică luate de guvernul condus de prim-ministrul Ilie Bolojan, deci rata de indexare va depinde și de rata inflației.
Datele de la Ministerul Finanțelor în momentul de față arată mult mai bine decât în urmă cu un an de zile în aceeași perioadă a anului trecut. Apreciez responsabilitatea cu care domnul ministru Alexandru Nazare a gestionat finanțele publice, în baza mandatului primit de la premierul Ilie Bolojan în această perioadă și împreună cu ministrul finanțelor în cadrul guvernului vom analiza cu cât ne vom permite să indexăm pensiile la începutul anului următor. În mod responsabil, pentru a stabiliza bugetul, pentru a face bine oamenilor.
Ministerul Finanțelor face simulări, dar nu există un procent anunțat
Mureșan a spus că Ministerul Finanțelor realizează permanent simulări macroeconomice. Totuși, întrebat ce majorare ar permite datele economice actuale, el nu a prezentat un rezultat sau o variantă de lucru.
Ministerul Finanțelor Publice face în permanență simulări macroeconomice pe baza modelelor macroeconomice pe care le are, însă cu cât exact vom putea crește pensiile la începutul anului următor vă vom spune la finalul anului când avem cifrele pe acest an și când pregătim bugetul pe anul următor.
Când ar putea scădea TVA la 19%
Întrebat dacă TVA ar putea reveni de la 21% la 19% la jumătatea sau la finalul anului viitor, Mureșan nu a oferit un calendar. El a spus că reducerea va fi luată în calcul „de îndată ce ne permitem”, având în vedere ponderea veniturilor din TVA în bugetul de stat.
Aici sunt convins că guvernul condus de prim-ministrul Ilie Bolojan nu a luat cu ușurință această decizie. Ea a fost necesară datorită deficitului uriaș de peste 9% găsit ca urmare a mandatului premierului anterior.
Ea a avut ca efect imediat reducerea deficitului și va trebui să vedem exact, așa cum am și scris în programul de guvernare, ne propunem să reducem TVA-ul de la 21 la 19%, de îndată ce ne permitem acest lucru.
Veniturile colectate de stat din TVA sunt o componentă foarte mare a bugetului de stat, ca atare de îndată ce ne permitem vom avea reducerea de TVA de la 21 la 19%. Va fi una dintre deciziile importante de luat de către următorul guvern.