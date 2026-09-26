Siegfried Mureșan, despre indexarea pensiilor în 2027: „Procentul va fi stabilit la finalul anului”. Ce se întâmplă cu TVA

Scris de Darius Stănescu Publicat: 26 sept. 2026, 12:26

Premierul desemnat Siegfried Mureșan afirmă că obiectivul său este indexarea pensiilor în 2027, însă nu avansează deocamdată un procent. Decizia ar urma să fie luată la finalul acestui an, odată cu pregătirea bugetului de stat, în funcție de resursele disponibile și de inflație. Nici pentru reducerea TVA de la 21% la 19% nu a indicat un termen.

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