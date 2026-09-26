Siegfried Mureșan, apel către PSD: „Poartă răspunderea pentru rezolvarea crizei politice. Va da testul adevărului”

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat în cadrul unei conferințe de presă susținute la Parlament că PNL, USR și UDMR susțin în integralitate Cabinetul propus, cele trei formațiuni având împreună 170 de voturi în Parlament. Sprijinul nu este însă suficient pentru învestirea Guvernului: sunt necesare cel puțin 233 de voturi, astfel că Mureșan mai are nevoie de 63.
Discuții cu minoritățile și PSD
Premierul desemnat a afirmat că a discutat deja cu grupul minorităților naționale și că negocierile vor fi reluate la începutul săptămânii viitoare. În opinia sa, decizia esențială pentru învestirea Cabinetului va aparține PSD.
Toate aceste trei grupuri parlamentare au confirmat în integralitatea lor sprijinul pentru cabinetul de miniștri. Am lucrat împreună la programul de guvernare miniștri reprezentând aceste trei partide, se formează guvernul României. Avem 170 voturi din partea acestor trei partide și grupuri parlamentare.
Am purtat discuții cu grupul minorităților naționale, cu care am agreat să ne revedem la începutul săptămânii și testul adevărului săptămâna viitoare, într-adevăr, îl va da Partidul Social Democrat.
Acesta a susținut că programul propus include și măsuri sociale, pe care le consideră un posibil argument pentru susținerea Guvernului de către social-democrați. Mureșan a spus că este pregătit pentru „un dialog respectuos și civilizat” cu PSD în zilele următoare.
Ei poartă în momentul de față răspunderea pentru rezolvarea crizei politice din România. Noi am prezentat un guvern pro-european, cu măsuri concrete, inclusiv în domeniul politicilor sociale, fiindcă partide pro-europene de centru, centru-dreapta, cum suntem noi, evident că au soluții și pentru problemele sociale. Acestea nu trebuie să fie monopolul partidelor socialiste sau social-democrate.
Deci, la o analiză atentă a programului de guvernare sunt convins că Partidul Social Democrat are motive substanțiale să voteze acest guvern, unul la mână, doi la mână Partidul Social Democrat are o responsabilitate chiar mai mare decât noi pentru situația politică în care ne aflăm, inițiind și votând moțiunea de la începutul anului și sunt convins că dacă Partidul Social Democrat va vota acest guvern, vom putea avea o relație corectă în Parlamentul României cu parlamentarii reprezentând Partidul Social Democrat.
Mureșan evocă riscul alegerilor anticipate
Potrivit premierului desemnat, un vot favorabil al PSD ar permite o relație parlamentară „corectă”, în timp ce respingerea Guvernului ar adânci criza politică și ar putea deschide calea alegerilor anticipate. El a avertizat totodată că, în opinia sa, un vot al PSD alături de partidele pe care le numește „extremiste” ar pune sub semnul întrebării profilul proeuropean al social-democraților.
Dacă dumnealor nu vor vota acest guvern, atunci criza se va adânci, se va deschide calea alegerilor anticipate care pot fi convocate oricând de către președintele României.
Sunt convins că nimeni în România, dacă PSD-ul ar vota cu partide extremiste împotriva acestui guvern, sunt convins că nimeni în România nu va mai crede că PSD-ul este partid pro-european. Deci vom purta discuții serioase cu ei zilele următoare, dând o șansă acestei colaborări parlamentare.
Știm că sunt multe lucruri care ne separă pe noi de PSD, dar știm că pentru stabilitatea politică a României e bine să treacă acest guvern și suntem pregătiți la un dialog respectuos și civilizat cu domniile lor.