Siegfried Mureșan, apel către PSD: „Poartă răspunderea pentru rezolvarea crizei politice. Va da testul adevărului”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 26 sept. 2026, 12:09

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat în cadrul unei conferințe de presă susținute la Parlament că PNL, USR și UDMR susțin în integralitate Cabinetul propus, cele trei formațiuni având împreună 170 de voturi în Parlament. Sprijinul nu este însă suficient pentru învestirea Guvernului: sunt necesare cel puțin 233 de voturi, astfel că Mureșan mai are nevoie de 63.

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