Siegfried Mureșan nu știe cât sunt salariul minim și pensia minimă. Premierul desemnat primea răspunsurile pe telefon

Publicat 26 sept. 2026, 13:39 Sursă Realitatea PLUS

Premierul desemnat, Siegfried Vasile Mureșan, nu știe cât este pensia minimă în România! Întrebat de jurnaliști, acesta a omis să răspundă și s-a bâlbâit. Acesta ar fi primit datele în timp real pe telefon. Întreg momentul a fost surprins de camere. Premierul desemnat a fost întrebat și despre indexare.

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