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Politica· 2 min citire

Siegfried Mureșan nu știe cât sunt salariul minim și pensia minimă. Premierul desemnat primea răspunsurile pe telefon

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Scris deRealitatea.NET
Publicat26 sept. 2026, 13:39
SursăRealitatea PLUS

Premierul desemnat, Siegfried Vasile Mureșan, nu știe cât este pensia minimă în România! Întrebat de jurnaliști, acesta a omis să răspundă și s-a bâlbâit. Acesta ar fi primit datele în timp real pe telefon. Întreg momentul a fost surprins de camere. Premierul desemnat a fost întrebat și despre indexare.

Siegfried Mureșan nu știe cât sunt pensia minimă și salariul minim

Acesta ar fi primit datele legate de pensii și salarii pe telefon. În timpul declarației, acesta se uită de mai multe ori pe mobil înainte de a răspunde.

Domnule Mureșan, cât este în prezent pensia minimă și salariul minim?

Cât mai rapid

Cât este în prezent pensia minimă, salariul minim și, potrivit legii, cât ar trebui să fie? Există o formulă, spuneți-ne.

Ne propunem să avem o creștere a pensiilor și o creștere a salariilor cât de curând posibil în următoarele luni. După cum v-am spus, la legea bugetului de stat la finalul acestui an.

Domnule Mureșan, știți cât este salariul minim și pensia minimă în prezent în România?

Salariul minim și pensia minimă vor crește conform ratei inflației și vom avea creșteri în perioada imediat următoare. (n.r. se uită în telefon) Salariul minim brut în România este în momentul de față în jur de 4.300 de lei, adică în jur de 2.600-2.700 de lei net în momentul de față.

Siegfried Mureșan a evitat să răspundă concret cu cât se vor majora pensiile

Totodată, Siegfried Vasile Mureșan a fost întrebat și despre indexarea pensiilor, însă a evitat să răspundă concret ce măsuri va lua dacă va ajunge pe scaunul de la Palatul Victoria.

Cu cât vă doriți să crească pensiile de anul viitor? 5%? 7%? Ce date ne puteți spune?

Ce cred că ne vom permite? De doi ani de zile nu a existat o indexare a pensiilor și a salariilor în sectorul public. Ca atare cred că trebuie să facem ceva, mai ales la pensii.

Oamenii cu pensii mici au avut de suferit de pe urma ratei inflației mai mari în ultima perioadă. A fost război în Orientul Mijlociu, prețul petrolului a crescut, iar prețurile crescute ale combustibililor se reflectă mereu în coșul zilnic.

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