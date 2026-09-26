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Politica· 2 min citire
Siegfried Mureșan nu știe cât sunt salariul minim și pensia minimă. Premierul desemnat primea răspunsurile pe telefon
Publicat26 sept. 2026, 13:39
SursăRealitatea PLUS
Premierul desemnat, Siegfried Vasile Mureșan, nu știe cât este pensia minimă în România! Întrebat de jurnaliști, acesta a omis să răspundă și s-a bâlbâit. Acesta ar fi primit datele în timp real pe telefon. Întreg momentul a fost surprins de camere. Premierul desemnat a fost întrebat și despre indexare.
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