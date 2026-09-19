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Locale· 1 min citire
Accident grav pe DN2/E85, în județul Buzău. Șase persoane, între care doi copii, au fost rănite
FOTO: Arhivă
Un accident rutier grav s-a produs, sâmbătă, pe DN2/E85, la intersecția cu DC111, în afara localității Racovițeni, dinj udețul Buzău. În urma impactului, șase persoane au fost rănite, printre acestea aflându-se și doi minori, în vârstă de 9 și 12 ani. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, traficul rutier în zonă este dirijat.
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