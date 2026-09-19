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Accident grav pe DN2/E85, în județul Buzău. Șase persoane, între care doi copii, au fost rănite

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 19 sept. 2026, 16:46

Un accident rutier grav s-a produs, sâmbătă, pe DN2/E85, la intersecția cu DC111, în afara localității Racovițeni, dinj udețul Buzău. În urma impactului, șase persoane au fost rănite, printre acestea aflându-se și doi minori, în vârstă de 9 și 12 ani. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, traficul rutier în zonă este dirijat.

Coliziune între două autoturisme pe DN2/E85

Din primele verificări efectuate de polițiști a reieșit că accidentul s-a produs în urma unei coliziuni între două autoturisme. Unul dintre acestea era condus pe DN2/E85, din direcția Buzău către Râmnicu Sărat, de un bărbat de 51 de ani, din Buzău. Celălalt autoturism circula din sens opus și era condus de un bărbat de aceeași vârstă, din județul Vrancea.

Șase persoane au fost rănite în urma impactului

”Accidentul s-a soldat cu rănirea şoferului de 51 de ani, din Buzău, şi a doi pasageri din maşina acestuia, o femeie şi un bărbat de 61 şi 37 de ani, din Buzău, dar şi cu rănirea unei femei de 36 de ani şi a doi minori de 9 şi 12 ani, din Vrancea, pasageri ai maşinii şoferului din Vrancea.

Persoanele rănite au fost preluate de ambulanţă pentru îngrijiri medicale”, se arată într-un comunicat transmis de IPJ Buzău.

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.

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