Ambasadoarea SUA în Grecia susține că SUA ar fi fost implicată în debarcarea Guvernului Bolojan: „Putem face asta oricărei țări dorim”

Publicat 26 sept. 2026, 13:47 Sursă Realitatea PLUS

Apar noi dezvăluiri explozive la aproape cinci luni de la demiterea premierului Ilie Bolojan. Ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, considerată o apropiată a lui Donald Trump, ar fi afirmat că SUA s-ar fi implicat în debarcarea Guvernului Bolojan, potrivit The Wall Street Journal. În urma acestor dezvăluiri, liderul AUR, George Simion, neagă implicarea americanilor în moțiunea de cenzură din 5 mai și susține că declarația ambasadoarei americane ar fi fost scoasă din context.

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