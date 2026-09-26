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Ambasadoarea SUA în Grecia susține că SUA ar fi fost implicată în debarcarea Guvernului Bolojan: „Putem face asta oricărei țări dorim”

Donald Trump și Kimberly Ann Guilfoyle (foto: profimedia)

Donald Trump și Kimberly Ann Guilfoyle (foto: profimedia)

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Scris deDarius Stănescu
Publicat26 sept. 2026, 13:47
SursăRealitatea PLUS

Apar noi dezvăluiri explozive la aproape cinci luni de la demiterea premierului Ilie Bolojan. Ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, considerată o apropiată a lui Donald Trump, ar fi afirmat că SUA s-ar fi implicat în debarcarea Guvernului Bolojan, potrivit The Wall Street Journal. În urma acestor dezvăluiri, liderul AUR, George Simion, neagă implicarea americanilor în moțiunea de cenzură din 5 mai și susține că declarația ambasadoarei americane ar fi fost scoasă din context.

Diplomatul american ar fi făcut afirmația în timpul unei cine la Atena, la care participa și ministrul grec al Energiei. „Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și în Grecia”, ar fi spus ambasadoarea.

Kimberly Guilfoyle s-a lăudat că SUA se află în spatele demiterii Guvernului Bolojan

Potrivit jurnaliștilor de la The Wall Street Journal, ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, s-ar fi lăudat, în cadrul unei cine la Atena la care ar fi participat și ministrul grec al Energiei, că Statele Unite s-ar fi implicat în debarcarea Guvernului Bolojan și că un scenariu similar s-ar putea repeta și în Grecia.

Motivul ar fi fost refuzul lui Ilie Bolojan de a cumpăra gaze din SUA la un preț mai mare decât cel al pieței, la solicitarea consorțiului americano-grec care operează Coridorul Vertical de Gaze, ar fi spus diplomatul american.

De altfel, Kimberly Guilfoyle este prezentată drept una dintre principalele promotoare ale proiectului Coridorul Verde susținut de Statele Unite în Uniunea Europeană, inclusiv în România. Potrivit presei, aceasta a fost anterior logodnica unuia dintre fiii președintelui american Donald Trump.

Simion neagă implicarea americanilor în debarcarea lui Bolojan din fruntea Guvernului

În urma dezvăluirilor explozive, liderul AUR, George Simion, unul dintre inițiatorii moțiunii de cenzură din 5 mai, a negat implicarea americanilor în debarcarea lui Bolojan de la Palatul Victoria.

„O cunosc și cred ca sunt prieten bun cu doamna ambasador. Nu am purtat astfel de discuții, pentru noi poziția legată de guvernarea PSD-PNL-USR a fost constantă. Cunoscând situația, sunt sigur că este vorba de o exprimare inventată sau scoasă din context. Ca politician român nu accept imixtiuni externe, nici chiar din partea partenerilor strategici americani”, a spus liderul AUR. 

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