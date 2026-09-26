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Extern· 2 min citire
Ambasadoarea SUA în Grecia susține că SUA ar fi fost implicată în debarcarea Guvernului Bolojan: „Putem face asta oricărei țări dorim”
Donald Trump și Kimberly Ann Guilfoyle (foto: profimedia)
Publicat26 sept. 2026, 13:47
SursăRealitatea PLUS
Apar noi dezvăluiri explozive la aproape cinci luni de la demiterea premierului Ilie Bolojan. Ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, considerată o apropiată a lui Donald Trump, ar fi afirmat că SUA s-ar fi implicat în debarcarea Guvernului Bolojan, potrivit The Wall Street Journal. În urma acestor dezvăluiri, liderul AUR, George Simion, neagă implicarea americanilor în moțiunea de cenzură din 5 mai și susține că declarația ambasadoarei americane ar fi fost scoasă din context.
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