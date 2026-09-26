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Alegeri prezidențiale în Franța 2027: Mélenchon ar putea ajunge în turul doi cu Marine Le Pen

Marine Le Pen și Jean-Luc Melenchon

Marine Le Pen și Jean-Luc Melenchon

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Scris de Darius Stănescu Publicat: 26 sept. 2026, 08:52

Marine Le Pen conduce în intențiile de vot pentru primul tur al alegerilor prezidențiale din Franța din 2027, însă numele posibilului său adversar rămâne incert. Un sondaj realizat de Cluster17 pentru Politico arată că Jean-Luc Mélenchon s-ar califica pe locul al doilea dacă Gabriel Attal ar reprezenta blocul central. În schimb, dacă ar candida Édouard Philippe, acesta și Mélenchon ar fi la egalitate.

Attal sau Philippe schimbă clasamentul

În scenariul cu Gabriel Attal, Le Pen ar obține 31% din intențiile de vot, Mélenchon 20%, iar fostul premier 13,5%. Raphaël Glucksmann s-ar situa între Mélenchon și Attal, cu 14%.

Dacă Édouard Philippe ar fi candidatul blocului central, atât el, cât și Mélenchon ar primi câte 19% din intențiile de vot, în urma lui Le Pen, creditată cu 31%. Prin urmare, acest scenariu nu indică încă cine ar ocupa al doilea loc, conform Politico.

Votul tinerilor și miza turului doi

Mélenchon are cel mai ridicat scor în rândul alegătorilor cu vârste între 18 și 34 de ani: 47% în scenariile testate de Cluster17, față de aproximativ 22% pentru Le Pen. Candidata Adunării Naționale este, în schimb, puternică în grupa de vârstă 50–64 de ani, unde sondajul o situează între 42% și 45%, în funcție de scenariu.

Un tur decisiv între Mélenchon și Le Pen ar însemna, potrivit Politico, că niciun candidat al principalelor formațiuni de centru-stânga sau centru-dreapta nu ar ajunge în finala prezidențială, situație nemaiîntâlnită din 1958. Dar sondajul măsoară intenții de vot pentru primul tur, nu stabilește rezultatul unei confruntări directe între cei doi.

Diferențele dintre candidați rămân importante inclusiv în politica externă. Mélenchon susține ieșirea Franței din NATO, în timp ce Le Pen a pledat pentru retragerea din comandamentul militar integrat al Alianței, nu pentru părăsirea NATO. Ea a declarat recent că nu ar face acest pas cât timp continuă războiul din Ucraina.

Cât de relevant este sondajul

Cercetarea Cluster17 a fost realizată online în 15–16 septembrie 2026. Eșantionul a inclus 1.943 de persoane înscrise pe listele electorale, iar institutul a testat trei configurații ale primului tur. Rezultatele reprezintă o fotografie a intențiilor de vot la momentul cercetării, nu o prognoză a rezultatului din 2027.

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