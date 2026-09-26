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Extern· 2 min citire
Alegeri prezidențiale în Franța 2027: Mélenchon ar putea ajunge în turul doi cu Marine Le Pen
Marine Le Pen și Jean-Luc Melenchon
Marine Le Pen conduce în intențiile de vot pentru primul tur al alegerilor prezidențiale din Franța din 2027, însă numele posibilului său adversar rămâne incert. Un sondaj realizat de Cluster17 pentru Politico arată că Jean-Luc Mélenchon s-ar califica pe locul al doilea dacă Gabriel Attal ar reprezenta blocul central. În schimb, dacă ar candida Édouard Philippe, acesta și Mélenchon ar fi la egalitate.
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