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Dronă militară americană, prinsă în plasele pescarilor din Golful Mexic

Dronă americană in Golful Mexicului

Dronă americană in Golful Mexicului

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Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 25 sept. 2026, 21:06

O dronă militară americană a ajuns, fără prea multă glorie, în plasele unor pescari din Golful Mexic, care se așteptau la o captură obișnuită de doradă. Surpriza a fost însă mult mai mare: în loc de pește, au scos la suprafață un dispozitiv militar căzut în apă în timpul unui test. Este vorba despre un dispozitiv copiat după dronele iraniene Shahed.

„În ziua aceea am ridicat în plase dorade, vivane și mero, dar și o dronă militară americană. Cum pescuiam alături de piloți de elicopter militari, aceștia au identificat imediat obiectul. Am dus-o la docuri, am făcut poze cu captura zilei, apoi biroul șerifului a preluat-o, iar de acolo a ajuns la guvern”, a povestit căpitanul bărcii de pescuit, scrie Geo.fr care citează AFP.

Pe Facebook, pe grupul Hot Spots Charters, pescarii au postat o fotografie cu „prada” lor neobișnuită.

„Super sesiune de 6 ore astăzi cu această echipă! Dacă cineva își caută drona, vă rugăm să sunați la Hot Spots!”,

Un purtător de cuvânt al bazei aeriene Eglin, cea mai apropiată de locul incidentului, a confirmat pentru AFP că drona LUCAS „a căzut în apă în timpul unui test de rutină” pe 17 septembrie, cu câteva zile înainte să fie pescuită.

Drona de producție americană este inspirată de modelele Shahed iraniene. Astfel de arme au fost folosite de Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) în luptă, în contextul conflictului din Iran, declanșat pe 28 februarie 2026.

Modelul iranian Shahed a fost folosit împotriva trupelor americane și este utilizat și de Rusia în războiul din Ucraina.

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