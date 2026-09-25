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Extern· 1 min citire
Dronă militară americană, prinsă în plasele pescarilor din Golful Mexic
Dronă americană in Golful Mexicului
O dronă militară americană a ajuns, fără prea multă glorie, în plasele unor pescari din Golful Mexic, care se așteptau la o captură obișnuită de doradă. Surpriza a fost însă mult mai mare: în loc de pește, au scos la suprafață un dispozitiv militar căzut în apă în timpul unui test. Este vorba despre un dispozitiv copiat după dronele iraniene Shahed.
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