Dronă militară americană, prinsă în plasele pescarilor din Golful Mexic

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 25 sept. 2026, 21:06

O dronă militară americană a ajuns, fără prea multă glorie, în plasele unor pescari din Golful Mexic, care se așteptau la o captură obișnuită de doradă. Surpriza a fost însă mult mai mare: în loc de pește, au scos la suprafață un dispozitiv militar căzut în apă în timpul unui test. Este vorba despre un dispozitiv copiat după dronele iraniene Shahed.

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