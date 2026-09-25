SUA propun negocieri cu Ucraina și Rusia în Emiratele Arabe Unite. Kievul așteaptă o dată pentru întâlnire

Statele Unite au propus o reuniune la nivel tehnic cu Ucraina și Rusia în Emiratele Arabe Unite, a anunțat vineri, 25 septembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Deocamdată, întâlnirea nu are o dată stabilită: Kievul așteaptă o propunere din partea Washingtonului, iar Kremlinul spune că discuțiile ar putea avea loc în curând.
Ce se știe despre reuniunea trilaterală
Propunerea americană vizează o întâlnire între echipele celor trei țări, nu un summit al liderilor. Zelenski a precizat că Emiratele Arabe Unite au fost sugerate ca posibil loc al reuniunii și că Ucraina așteaptă confirmarea datei din partea SUA. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că o astfel de întâlnire ar putea avea loc în viitorul apropiat, fără să anunțe însă un calendar.
Inițiativa vine după discuția purtată săptămâna aceasta de Zelenski cu președintele american Donald Trump, la New York, în marja Adunării Generale a ONU. Potrivit liderului ucrainean, echipele de negociere ale celor două țări au discutat ulterior detaliile propunerilor. Kievul urmează să le prezinte partenerilor europeni, în timp ce reprezentanții americani vor discuta cu Moscova. Zelenski a spus că părțile ar urma să revină asupra subiectului în aproximativ zece zile, conform currenttime.tv.
Încetarea focului rămâne un obstacol
Reluarea contactelor diplomatice nu înseamnă și un acord privind oprirea luptelor. Zelenski a declarat că Ucraina este dispusă să accepte încetarea reciprocă a atacurilor asupra infrastructurii energetice. Washingtonul urmărește și redeschiderea coridorului pentru transportul cerealelor pe Marea Neagră, potrivit declarațiilor liderului ucrainean pentru Axios.
După întâlnirea sa cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, secretarul de stat american Marco Rubio a spus că ambele părți și-au exprimat interesul pentru o încetare limitată a focului, care să vizeze infrastructura energetică și transporturile de cereale. Lavrov a afirmat însă la ONU că Rusia este pregătită să negocieze o pace durabilă, dar nu își va suspenda operațiunile militare pe durata negocierilor. Interesul pentru o soluție parțială nu echivalează, așadar, cu un acord încheiat.
Schimb de acuzații la ONU
În discursul susținut la Adunarea Generală a ONU, Zelenski l-a numit pe Vladimir Putin „pacientul zero” de la care, în opinia sa, se răspândește războiul. Președintele ucrainean a susținut și că Rusia folosește în conflict cetățeni din 47 de țări, printre care Ghana, Nepal și India. Aceste afirmații îi aparțin liderului ucrainean.
În paralel cu schimbul de declarații, rămâne deschisă întrebarea imediată pentru noua inițiativă diplomatică: când va propune Washingtonul data reuniunii și dacă cele trei părți vor confirma participarea.