SUA propun negocieri cu Ucraina și Rusia în Emiratele Arabe Unite. Kievul așteaptă o dată pentru întâlnire

Scris de Darius Stănescu Publicat: 25 sept. 2026, 18:41

Statele Unite au propus o reuniune la nivel tehnic cu Ucraina și Rusia în Emiratele Arabe Unite, a anunțat vineri, 25 septembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Deocamdată, întâlnirea nu are o dată stabilită: Kievul așteaptă o propunere din partea Washingtonului, iar Kremlinul spune că discuțiile ar putea avea loc în curând.

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