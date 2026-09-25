Coincidență uluitoare în familia lui Putin: numele nepoatei liderului rus este Zelenski. Cine este tatăl fetiței

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 25 sept. 2026, 14:50

O investigație realizată de publicația independentă rusă Proekt aduce noi informații despre familia lui Vladimir Putin, pe care liderul de la Kremlin a ținut-o de-a lungul anilor departe de viața publică. Jurnaliștii susțin că au identificat-o pe nepoata de opt ani a președintelui rus, fiica Katerinei Tihonova și a coregrafului Igor Zelenski.

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