Coincidență uluitoare în familia lui Putin: numele nepoatei liderului rus este Zelenski. Cine este tatăl fetiței

O investigație realizată de publicația independentă rusă Proekt aduce noi informații despre familia lui Vladimir Putin, pe care liderul de la Kremlin a ținut-o de-a lungul anilor departe de viața publică. Jurnaliștii susțin că au identificat-o pe nepoata de opt ani a președintelui rus, fiica Katerinei Tihonova și a coregrafului Igor Zelenski.
Fata apare în documentele analizate de jurnaliști sub numele Elsa Igorevna Tihonova, folosind același nume de familie ca mama sa. Investigația indică însă că tatăl copilului ar fi Igor Zelenski, fost director al Baletului de Stat Bavarez. În ciuda numelui identic, coregraful nu are nicio legătură de rudenie cunoscută cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Numele fetei ar fi apărut într-o bază de date a serviciului de frontieră
Potrivit Proekt, informația a fost descoperită în urma analizării unei baze de date a serviciului rus de frontieră care a ajuns în afara sistemului. Documentele arată că fata, născută în decembrie 2017, a călătorit în străinătate împreună cu Katerina Tihonova și Igor Zelenski. În baza de date, copilul apare sub numele Elsa Igorevna Tihonova. Jurnaliștii au identificat, printre altele, o călătorie în 2019, când fata ar fi mers împreună cu părinții la München, oraș în care Igor Zelenski lucra în acea perioadă, precum și o altă deplasare în Croația, în 2021.
Informațiile vin după ce o investigație publicată în 2022 de IStories, Der Spiegel și OCCRP a relatat că Katerina Tihonova și Igor Zelenski ar avea o relație și un copil împreună. Jurnaliștii identificaseră atunci documente și date de călătorie care îi indicau pe cei doi ca fiind părinții unei fete născute în 2017.
Katerina Tihonova, una dintre fiicele lui Vladimir Putin
Katerina Tihonova este cunoscută drept fiica cea mică a lui Vladimir Putin și a fostei sale soții, Liudmila Putina. Ea nu poartă numele tatălui său, ci folosește numele Tihonova, iar viața sa personală a fost mult timp ferită de atenția publică. Cele două fiice ale lui Vladimir Putin, Maria Voronțova și Katerina Tihonova, au avut de-a lungul timpului apariții publice rare. În ultimii ani, numele lor au devenit însă mai vizibile inclusiv după introducerea sancțiunilor occidentale împotriva membrilor familiei liderului rus.
Familia lui Putin, subiectul mai multor investigații jurnalistice
Proekt și alte publicații independente au publicat de-a lungul anilor mai multe investigații despre rudele președintelui rus și despre identitățile sub care acestea apar în documente. Unele dintre aceste relatări susțin că Putin ar avea și alți copii, în afara Mariei Voronțova și Katerinei Tihonova, însă aceste informații nu au fost confirmate oficial de Kremlin. În cazul Elsei Tihonova, noua investigație se bazează pe date de călătorie despre care Proekt spune că provin din baza serviciului rus de frontieră. Kremlinul nu a confirmat public informațiile privind copilul Katerinei Tihonova și al lui Igor Zelenski.