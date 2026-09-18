Sorin Grindeanu, mesaj dur după conferința lui Siegfried Mureșan: "N-au program, au o rotativă"

Liderul PSD Sorin Grindeanu a criticat vineri, într-o postare pe Facebook, lipsa unui "plan pentru România" din partea premierului desemnat Sigfried Mureșan și a liderilor dreptei care îl susțin.
"N-au program, au o rotativă. După ce au ținut țara blocată patru luni și jumătate pentru a rămâne pe funcții, mă așteptam ca premierul desemnat și liderii dreptei să aibă deja pregătit un lucru elementar: un plan pentru România. Un plan care să ne spună cum intenționează să redreseze economia, ce politică fiscală propune, ce măsuri are pentru protejarea puterii de cumpărare, pentru susținerea investițiilor și păstrarea locurilor de muncă. Și, mai ales, dacă intenționează să continue politica de austeritate a Guvernului Bolojan sau să schimbe direcția, așa cum au cerut românii. În schimb, înainte să vedem programul lui Siegfried Mureșan, remarcăm deja vechiul reflex al PNL și USR: împărțirea funcțiilor și a puterii", atrage atenția liderul PSD în postarea de pe Facebook.
Social-democratul a precizat că se așteaptă de ma Siegfried Mureșan, despre care a înțeles "că are obiceiul de a-și lua <<timp de gândire>>" să vină în fața oamenilor cu "ceva mai mult decât programul de vară <<Jos PSD>>”.
"Între timp, leul a pierdut teren în fața euro de la desemnarea domnului Mureșan. PSD este ferm: întâi programul pentru România, întâi măsurile pentru români", a conchis liderul PSD.
Siegfried Mureșan, gata să conducă guvernul. Pașii următori
Declarția lui Grindeanu vine la scurt timp după declarția de presă susținută de Siegfried Mureșan. Premierul desemnat a anunțat primii pași pentru formarea noului Guvernului, începând cu redactarea programului de guvernare alături de partidele care îl susțin - PNL, USR și UDMR. Mureșan a vorbit și despre începerea unor negoceri cu partidele în Parlament pentru a-și asigura voturile necesare învestiturii.
"Ce va urma? Am decis ca, împreună cu experții noștri din Partidul Național Liberal, din Uniunea Salvați România și din UDMR, să începem munca imediat la un program de guvernare. Cel mai important lucru este ce vom face pentru țară din prima zi în care acest guvern va fi învestit.
Începând de astăzi, voi lucra împreună cu colegii din cele trei partide la redactarea programului de guvernare. Obiectivul nostru este ca, la începutul săptămânii viitoare, să vă prezentăm prioritățile programului de guvernare, iar obiectivul nostru este ca, pe baza acestor priorități, să avem o discuție cu parlamentarii din Parlamentul României.
Vom fi extrem de transparenți la fiecare pas pe durata acestui proces. De îndată ce vom avea noutăți, le vom comunica și, repet, în următoarele zile vom începe munca la un program de guvernare care să fie serios, pro-european și credibil", a afirmat Mureșan.
Ce așteaptă PSD de la Mureșan
Anterior declarațiilor făcute de Mureșan, PSD a transmis că premierul desemnat Siegfried Mureșan trebuie să răspundă public înainte de orice discuție despre susținerea parlamentară a viitorului Guvern dacă va continuă politicile Guvernului Bolojan sau va propune o schimbare de direcție.
Social-democrații condiționează astfel orice dezbatere legată de o eventuală majoritate de prezentarea unui plan concret, în trei direcții: economie, fiscalitate și serviciile publice.
"Prim-ministrul desemnat trebuie să spună concret ce propune pentru economie și pentru nivelul de trai al românilor. Va continua politica de austeritate? Va menține actuala povară fiscală sau propune o schimbare? Ce măsuri are pentru protejarea puterii de cumpărare, susținerea companiilor românești și păstrarea locurilor de muncă? Cum va asigura funcționarea serviciilor publice esențiale, de la sănătate până la administrația locală?
Mai mult, el trebuie să clarifice fără echivoc un lucru: consideră că politicile Guvernului Bolojan au fost corecte și intenționează să le continue sau consideră că România are nevoie de o schimbare de direcție?
Întâi programul pentru România. Întâi măsurile pentru români. Abia apoi discuții despre voturi pentru o majoritate parlamentară”, a transmis PSD.