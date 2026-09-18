Sorin Grindeanu, mesaj dur după conferința lui Siegfried Mureșan: "N-au program, au o rotativă"

Publicat 18 sept. 2026, 14:58 Actualizat 18 sept. 2026, 15:04

Liderul PSD Sorin Grindeanu a criticat vineri, într-o postare pe Facebook, lipsa unui "plan pentru România" din partea premierului desemnat Sigfried Mureșan și a liderilor dreptei care îl susțin.

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