Nicuşor Dan a anunțat când va semna decretul pentru desemnarea lui Siegfried Mureşan. Ce urmează pentru formarea Guvernului

Publicat 18 sept. 2026, 12:52 Actualizat 18 sept. 2026, 12:53

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat vineri, în Ucraina, că va semna sâmbătă decretul prin care Siegfried Mureşan este desemnat pentru funcţia de prim-ministru.

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