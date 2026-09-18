Nicuşor Dan a anunțat când va semna decretul pentru desemnarea lui Siegfried Mureşan. Ce urmează pentru formarea Guvernului

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat vineri, în Ucraina, că va semna sâmbătă decretul prin care Siegfried Mureşan este desemnat pentru funcţia de prim-ministru.
Şeful statului a precizat că documentul va fi semnat la Bistriţa şi va fi publicat în Monitorul Oficial luni.
Anunţul vine după consultările desfăşurate la Palatul Cotroceni, în urma cărora partidele nu au reuşit să formeze o majoritate în jurul unui candidat pentru conducerea Guvernului.
Decretul pentru desemnarea lui Siegfried Mureşan va fi semnat la Bistriţa
Întrebat despre momentul în care va semna decretul de desemnare a lui Siegfried Mureşan, Nicuşor Dan a indicat ziua de sâmbătă şi locul în care va semna documentul.
”O să-l semnez mâine, la Bistriţa, şi o să fie publicat în Monitor Oficial luni”, a răspuns şeful statului.
Prin urmare, decretul de desemnare urmează să fie semnat sâmbătă, iar publicarea în Monitorul Oficial este programată pentru luni.
Nicuşor Dan despre majoritatea necesară pentru învestirea Guvernului
Preşedintele a fost întrebat şi despre posibilitatea ca Siegfried Mureşan să obţină sprijinul parlamentar necesar pentru formarea unei majorităţi.
Întrebarea a venit în contextul în care, la consultările de la Cotroceni, discuţiile cu formaţiunile politice nu au dus la constituirea unei majorităţi.
Nicuşor Dan a spus că îşi doreşte ca desemnatul să reuşească să obţină susţinerea necesară, dar a precizat că procesul este dificil.
”Eu îmi doresc să reuşească. E dificil, dar eu îmi doresc să reuşească”.
Preşedintele evită să intre în scenariul alegerilor anticipate
Un alt subiect abordat a fost posibilitatea organizării alegerilor parlamentare anticipate în cazul în care încercarea de formare a Guvernului eşuează.
Întrebat despre acest scenariu, Nicuşor Dan a răspuns:
”Haideţi să ne uităm la prima etapă”.
Procedura constituţională presupune mai întâi parcurgerea etapelor privind desemnarea candidatului pentru funcţia de prim-ministru şi solicitarea votului de încredere din partea Parlamentului.
Candidatul la funcţia de premier are 10 zile pentru a cere votul Parlamentului
Articolul 103 din Constituţie prevede că persoana desemnată pentru funcţia de prim-ministru trebuie să ceară, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului de guvernare şi a întregii liste a Guvernului.
Programul şi lista Executivului sunt dezbătute de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţă comună.
Pentru acordarea încrederii, este necesar votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor. În situaţia actuală, această majoritate este de 233 de voturi.
Când poate fi dizolvat Parlamentul
Constituţia stabileşte şi condiţiile în care poate fi declanşată procedura pentru alegeri parlamentare anticipate.
Potrivit articolului 89, după consultarea preşedinţilor celor două Camere şi a liderilor grupurilor parlamentare, Preşedintele României poate dizolva Parlamentul dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare.
Pentru ca această procedură să poată fi aplicată, trebuie să fi fost respinse cel puţin două solicitări de învestitură.
După dizolvarea Parlamentului începe procedura pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate.
Un singur Cabinet a ajuns până acum la vot
Până în acest moment, Parlamentul a respins o singură propunere de Cabinet, respectiv Cabinetul Veştea, la 22 iunie.
Eugen Tomac a fost, la rândul său, nominalizat de preşedinte pentru funcţia de prim-ministru, însă candidatura sa nu a mai ajuns la votul Parlamentului.