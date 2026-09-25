ArcelorMittal oprește producția la Krivoi Rog după atacurile rusești. Cea mai mare oțelărie din Ucraina își închide porțile

Grupul siderurgic ArcelorMittal a decis să oprească activitatea la combinatul Krivoi Rog din Ucraina, cea mai mare oțelărie a țării, după atacurile cu rachete care au lovit complexul industrial pe 21 septembrie.
Unitatea, care a continuat să funcționeze, deși la capacitate redusă, pe durata războiului declanșat de Rusia, a fost lovită de patru atacuri cu rachete. Cinci persoane au murit, iar 17 angajați au fost răniți. Unul dintre răniți se află în continuare în stare critică.
Decizia ArcelorMittal marchează oprirea activității unui complex industrial uriaș, care include atât oțelării, cât și mine de minereu de fier și care a continuat să producă în Ucraina în ciuda condițiilor extrem de dificile.
Patru atacuri cu rachete au lovit combinatul Krivoi Rog
Combinatul siderurgic de la Krivoi Rog, situat în apropierea orașului natal al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a fost ținta a patru atacuri cu rachete pe 21 septembrie.
Atacurile au provocat victime în rândul angajaților și au produs pagube importante infrastructurii de producție. Cinci persoane au fost ucise, în timp ce alte 17 au fost rănite. Potrivit comunicatului transmis vineri de ArcelorMittal, unul dintre angajații răniți este în stare critică.
În urma atacurilor, compania a decis să oprească activitatea la complexul siderurgic.
„Ne vom concentra pe conservarea infrastructurilor pentru ca, atunci când pacea va reveni în sfârșit, opțiunile de reluare a producției să rămână posibile”, a declarat Mauro Longobardo, șeful subsidiarei ucrainene a grupului ArcelorMittal.
Compania nu renunță, astfel, la infrastructura industrială, ci își concentrează eforturile pe conservarea acesteia pentru ca producția să poată fi reluată atunci când condițiile o vor permite.
Combinatul a continuat să producă în timpul războiului
Complexul industrial de la Krivoi Rog a continuat, în cea mai mare parte a perioadei de război, să funcționeze, deși activitatea sa a fost mult redusă față de nivelurile obișnuite.
Unitatea include atât instalații siderurgice, cât și mine de minereu de fier. În 2025, operațiunile miniere au funcționat la 73% din capacitate, în timp ce producția de oțel a ajuns la 35% din capacitatea normală.
În acel an, combinatul a produs 1,7 milioane de tone de bare din oțel. În condiții normale, unitatea are o capacitate de aproximativ cinci milioane de tone.
Diferența dintre nivelul obișnuit de producție și cel înregistrat în timpul războiului reflectă impactul conflictului asupra uneia dintre cele mai importante platforme industriale din Ucraina.
Închiderea combinatului are un impact limitat asupra producției ArcelorMittal
Maxime Kogge, analist la Oddo BHF, estimează că producția realizată la Krivoi Rog reprezintă echivalentul a 3% din producția totală a grupului ArcelorMittal.
Din acest motiv, oprirea combinatului ucrainean ar urma să aibă un impact limitat asupra pieței mondiale a oțelului.
Efectele ar putea fi însă mai vizibile pe piața europeană, unde cea mai mare parte a producției realizate de ArcelorMittal Ucraina era exportată.
„Oprirea producției ar trebui să pună o presiune suplimentară pieței europene”, a declarat Maxime Kogge, referindu-se la faptul că ArcelorMittal Ucraina a exportat „cea mai mare parte a producției sale”.
ArcelorMittal a cheltuit peste 700 de milioane de dolari pentru operațiunile din Ucraina
Oprirea producției schimbă și situația financiară a operațiunilor ArcelorMittal din Ucraina. Maxime Kogge a subliniat că închiderea combinatului va pune capăt pierderilor de numerar generate de activitatea companiei în timpul războiului.
ArcelorMittal a anunțat că a alocat peste 700 de milioane de dolari pentru susținerea operațiunilor sale din Ucraina. Activitățile au fost neprofitabile de la începutul războiului.
Compania a continuat inclusiv să plătească aproximativ 17.500 de angajați ai combinatului de la Krivoi Rog, în condițiile în care a evitat concedierile și a menținut personalul chiar dacă nivelul activității a fost mult sub cel obișnuit.
Decizia de a păstra angajații a fost menținută în pofida scăderii puternice a producției și a dificultăților generate de război.
Atacurile asupra industriei ucrainene s-au intensificat
Până la începutul lunii martie, combinatul de la Krivoi Rog nu suferise pagube grave în urma războiului.
Ulterior, Rusia și-a intensificat atacurile asupra unor sectoare considerate importante pentru economia Ucrainei. Printre acestea se numără industria cerealelor și metalurgia, precum și infrastructurile și lanțurile de aprovizionare care susțin aceste activități.
Krivoi Rog nu este singura mare unitate siderurgică ucraineană afectată de atacuri.
Și combinatul Zaporizhstal a fost oprit
O altă oțelărie importantă din Ucraina, Zaporizhstal, deținută de grupul ucrainean Metinvest, a anunțat pe 17 septembrie că este „ținta unor greve sistematice”.
Uzina a fost „complet închisă” în luna august.
Atacurile asupra acestei unități au provocat, de asemenea, victime în rândul angajaților. Opt persoane au fost ucise, iar aproximativ 30 au fost rănite.
Situația celor două combinate ilustrează amploarea problemelor cu care se confruntă industria siderurgică ucraineană, care a continuat să funcționeze în timpul războiului, dar la niveluri mult mai mici decât înaintea invaziei rusești.
Producția de oțel a Ucrainei s-a prăbușit după 2013
Înaintea invaziei rusești, Ucraina era unul dintre producătorii importanți de oțel la nivel mondial.
Datele Centrului ucrainean de cercetare GMK, raportate în aprilie, arată amploarea declinului suferit de sector în ultimii ani. Industria siderurgică reprezintă în continuare 5,5% din PIB-ul Ucrainei, însă producția de oțel brut a scăzut de patru ori între 2013 și 2025.
În 2013, Ucraina producea 32,7 milioane de tone de oțel brut. În 2025, producția a ajuns la 7,4 milioane de tone.
Declinul a fost influențat și de pierderea controlului asupra unor importante capacități siderurgice din regiunile Donețk și Luhansk, ocupate de Rusia.
Azovstal, simbolul industriei siderurgice și al rezistenței ucrainene
Unul dintre cele mai cunoscute complexe siderurgice din Ucraina a fost Azovstal, uzina din Mariupol care a devenit un simbol al rezistenței ucrainene în primele luni ale invaziei.
Până la căderea sa, în mai 2022, complexul a fost apărat timp de săptămâni de soldați ucraineni. Aceștia au rezistat în interiorul combinatului și în tunelurile sale subterane, în timp ce restul orașului Mariupol a ajuns sub controlul forțelor ruse.
Pierderea capacităților siderurgice din regiunile ocupate, reducerea producției și atacurile asupra unităților care au continuat să funcționeze au afectat puternic industria metalurgică ucraineană. Oprirea combinatului ArcelorMittal de la Krivoi Rog adaugă o nouă întrerupere majoră într-un sector care a funcționat în ultimii ani la o capacitate mult redusă față de perioada de dinaintea războiului.