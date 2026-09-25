ArcelorMittal oprește producția la Krivoi Rog după atacurile rusești. Cea mai mare oțelărie din Ucraina își închide porțile

Publicat 25 sept. 2026, 17:17 Sursă Agerpres

Grupul siderurgic ArcelorMittal a decis să oprească activitatea la combinatul Krivoi Rog din Ucraina, cea mai mare oțelărie a țării, după atacurile cu rachete care au lovit complexul industrial pe 21 septembrie.

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