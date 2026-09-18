Elena Udrea pune sub semnul întrebării desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Nu are experiență administrativă”
Elena Udrea pune sub semnul întrebării desemnarea lui Siegfried Mureșan. Foto/Profimedia
Elena Udrea a criticat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, desemnarea lui Siegfried Mureșan drept candidat pentru funcția de prim-ministru și a pus sub semnul întrebării experiența administrativă a europarlamentarului.
Fostul ministru susține că Partidul Național Liberal ar fi avut la dispoziție mai multe persoane cu experiență în administrația centrală și locală, dar a optat pentru un politician a cărui activitate s-a desfășurat în principal la nivel european.
„Nu are experiență administrativă deloc”, a susținut Elena Udrea, referindu-se la Mureșan.
În opinia sa, desemnarea acestuia ar putea avea legătură cu relațiile construite la Bruxelles și cu influența pe care Germania o are în instituțiile europene. Udrea a prezentat această interpretare ca pe o posibilă explicație pentru alegerea lui Mureșan.
Elena Udrea a criticat și parcursul politic al lui Mureșan după plecarea acestuia din PMP și înscrierea în PNL, interpretând schimbarea drept un exemplu de oportunism politic.
Elena Udrea, despre finanțarea campaniei lui Siegfried Mureșan: „Problema este că a preluat acest discurs anticorupție”
„Problema, sau reproșul pe care eu l-am avut la adresa lui Siegfried Mureșan, nu este că a acceptat să fie finanțat din banii de la Gheorghe Ștefan, Pinalti. Problema este că, deși știa cu ce bani a fost finanțat și cu ce bani a ajuns în Parlamentul European, a preluat ulterior acest discurs anticorupție și a susținut toate încercările sistemului de aici din România de a-și impune agenda anticorupție.
A susținut-o și pe doamna Kövesi atunci când a fost cazul să fie, mă rog, când a fost această candidatură. A susținut-o explicit cu acest discurs anticorupție.
Când tu ai ajuns în Parlamentul European, când cariera ta politică sau succesul tău în cariera politică se datorează sprijinului unei persoane condamnate pentru corupție și care te-a finanțat cu bani dintr-un act de corupție, măcar din decență nu intri pe subiectul ăsta, nu vorbești de corupție, te abții și lași lucrurile să treacă.”
Afirmațiile privind proveniența banilor și legătura dintre finanțarea campaniei și un act de corupție reprezintă acuzațiile formulate de Elena Udrea. Gheorghe Ștefan a confirmat contribuția de 100.000 de euro la campania lui Mureșan, însă a oferit o versiune diferită privind contextul și destinația inițială a banilor.
Elena Udrea, despre plecarea lui Mureșan din PMP: „Un oportunism pe care l-am mai văzut și la alții”
„A abandonat, a plecat în 2021, ca să-i mai asigure o candidatură în Parlamentul European și prezența în continuare acolo. Și a plecat la PNL, deci un oportunism pe care l-am mai văzut și la alții și care este clar că îl caracterizează pe domnul Siegfried Mureșan.
A fost în campanie, s-a implicat, a participat la efortul partidului de a obține două mandate în Parlamentul European. Eu nu-i contest față de alții care au ajuns acolo, nu spun că ar merita mai puțin din punct de vedere al pregătirii pe care o are.
Eu mă refer la lipsa de caracter, la lipsa de onestitate, la ipocrizie. La asta este ceea ce i-aș putea reproșa domnului Siegfried Mureșan, dacă ar fi cazul.”
„Pentru că acum a ajuns candidat pentru funcția de prim-ministru, sigur că este subiect și trebuie să analizăm un viitor posibil prim-ministru din toate punctele acestea și din punctul de vedere al modului în care și-a construit cariera și pe ce anume și-a construit-o.
Cariera parcă e, nu știu, din altă țară, din punctul meu de vedere. Pentru că aproape că n-a lucrat pentru România pe perioada mandatelor de europarlamentar și acolo n-a lucrat pentru România. Parcursul lui este ciudățel, este via Germania.”
Elena Udrea respinge o parte dintre speculațiile privind ascensiunea lui Mureșan
„Mulți dintre cei care vorbesc în spațiul public spun că ar avea legături cu BND-ul, adică serviciul secret german. Acum, eu nu pot să-l acuz. Eu doar relatez câte ceva și, oricum, domnul Mureșan m-a sunat și nu ne răspunde, să ne dea un drept la replică.
Eu cred că susținerea nu vine de la BND. Cred că vine pe linia LGBTQ. Cred că din această zonă vine susținerea.”
Elena Udrea a formulat aceste afirmații ca interpretări și speculații, fără să prezinte dovezi pentru existența unor asemenea legături. În același timp, ea a precizat că nu are dovezi pentru acuzațiile privind presupuse legături cu serviciul german.
„Evident, nici eu, nici nimeni, nici eu în general, nu, Doamne ferește, n-avem nimic nici cu cei care fac parte din această comunitate, nici cu cei apropiați de această comunitate. Noi discutăm de un parcurs politic, este o chestie.
Eu constat că în ultima vreme este un avantaj în acest anturaj. Dar nu trebuie să devină un criteriu. Adică nu cred că trebuie să fie ăsta un criteriu.”
„La începutul emisiunii spunând următorul lucru: legătura cu Germania în România, la cel mai înalt nivel, pare a fi una destul de strânsă.
De exemplu, Klaus Iohannis, care era primar al Sibiului și care, ce să vezi, brusc apare președinte două mandate. A venit sasul care, cu rigoarea germană, pune România la punct. «Vreau o Românie educată». A rezolvat-o.
De la Sibiu am plecat la Oradea, la domnul Bolojan. Din lupta asta Franța-Germania peste România, poate că în momentul în care a desemnat domnul Bolojan propunerea PNL pentru prim-ministru să fi avut în vedere și considerentul că este cumva venit sau a lucrat pe filiera aceasta germană în Parlamentul European și a avut susținere acolo.”
Elena Udrea critică alegerea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier
„Domnul Bolojan este cel care l-a propus. Doamne, din tot partidul ăla nu mai aveai pe cine să propui candidat de prim-ministru decât pe unul care nu are nicio funcție în administrație?
Ai atâția lideri politici în PNL cu performanță administrativă la nivel central, la nivel local, oameni cu experiență politică, capabili să conducă un guvern, și îl propui pe Siegfried Mureșan, care, ok, a lucrat la Bruxelles, are experiență acolo de europarlamentar, în negocieri la nivel european, dar nu are experiență administrativă deloc.
Deci cred că mai degrabă domnul Bolojan l-a propus pe Siegfried Mureșan pentru că i s-a sugerat sau i s-a recomandat de la nivelul Uniunii Europene.”
„Fie nu merge în Parlament și nu se întâmplă al doilea eșec în Parlament și se poate dizolva Parlamentul, iar domnul Bolojan nu vrea asta, sigur, mulți nu vor anticipate, dar domnul Bolojan sigur nu vrea să plece de la guvernare, fie își poate negocia într-adevăr, dar puțin profită, fie merge în Parlament și pică Guvernul domnului Siegfried Mureșan și atunci se trece la anticipate.”
„Președintele trebuie să fie foarte atent la ce pregătește domnul Bolojan”
„Părerea mea este că domnul președinte trebuie să fie foarte atent la ce pregătește domnul Bolojan, din păcate cu susținerea AUR.
M-am întrebat odată de ce susține AUR mersul acesta de suspendare a lui Nicușor Dan, când problema astăzi nu este Nicușor Dan, problema este la guvern?
Pentru că, dacă se ajunge la suspendarea lui Nicușor Dan și se ajunge la alegeri prezidențiale, domnul Bolojan probabil speră că va candida dânsul.”
Elena Udrea, scenariu privind o eventuală candidatură la prezidențiale
„Și dacă avem alegeri prezidențiale, v-am spus, nu vreau să vă spun părerea încă o dată, pentru că va candida Sievoșii. Nu am nicio îndoială. Își termină mandatul la Parchetul European, este visul ei.
Cum să lași Parchetul European pentru președinție? Pe bune? Ce-i mai important decât să fii președintele unei țări europene, România, și o țară mare, pe zece ani de aici încolo? Doamne ferește! Doamne ferește pentru noi.”
Elena Udrea: Anticipatele ar schimba scenariul suspendării președintelui
„Dacă s-ar face anticipate, înseamnă că această suspendare nu mai este posibilă. Pentru că nu poți să suspendi președintele în timpul organizării anticipatelor.
Deci, în sfârșit, eu aș fi atentă și la această încercare a domnului Bolojan de a forța suspendarea și demiterea lui Nicușor Dan. Nu e de ignorat.”
Citește și
- 22:17Cum a votat Siegfried Mureșan în dosarele pentru fermieri, copii și femei? Voturi controversate la Bruxelles
- 21:56Cristian Popescu Piedone, după nominalizarea lui Siegfried Mureșan: „Nicușor Dan se bazează pe o viziune matematică. El vede ceea ce noi nu vedem”
- 21:22Trecutul controversat al lui Siegfried Mureșan. Legătura dintre politician și afaceristul din Microsoft
- 18:52Nicușor Dan, anunț despre Patriot și drone după vizita în Ucraina: „Va exista o donație din partea României”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News