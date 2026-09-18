Elena Udrea pune sub semnul întrebării desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Nu are experiență administrativă”

Publicat 18 sept. 2026, 21:54 Sursă Realitatea PLUS

Elena Udrea a criticat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, desemnarea lui Siegfried Mureșan drept candidat pentru funcția de prim-ministru și a pus sub semnul întrebării experiența administrativă a europarlamentarului.

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