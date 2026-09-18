Elena Udrea, despre cei 100.000 de euro pentru campania lui Siegfried Mureșan: „Pinalti a finanțat-o”

Publicat 18 sept. 2026, 21:46 Sursă Realitatea PLUS

Elena Udrea a făcut noi afirmații despre campania electorală a lui Siegfried Mureșan din 2014, susținând că aceasta ar fi fost finanțată cu 100.000 de euro de Gheorghe Ștefan, fostul primar al municipiului Piatra Neamț, cunoscut drept „Pinalti”.

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