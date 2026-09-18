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Politica· 1 min citire

Elena Udrea, despre cei 100.000 de euro pentru campania lui Siegfried Mureșan: „Pinalti a finanțat-o”

Gheorghe Ștefan - Pinalti, omul care l-a finanțat pe Siegfried Mureșan. Foto/Arhivă

Gheorghe Ștefan - Pinalti, omul care l-a finanțat pe Siegfried Mureșan. Foto/Arhivă

Scris deIulian Budusan
Publicat18 sept. 2026, 21:46
SursăRealitatea PLUS

Elena Udrea a făcut noi afirmații despre campania electorală a lui Siegfried Mureșan din 2014, susținând că aceasta ar fi fost finanțată cu 100.000 de euro de Gheorghe Ștefan, fostul primar al municipiului Piatra Neamț, cunoscut drept „Pinalti”.

În intervenția de la Realitatea PLUS, Udrea a afirmat că suma ar fi fost destinată campaniei lui Mureșan după retragerea Elenei Băsescu din cursa pentru un nou mandat de europarlamentar.

„Când s-a făcut această susținere financiară, s-a făcut exclusiv pentru Siegfried Mureșan”, a susținut Elena Udrea.

Afirmația privind suma este susținută de o declarație publică făcută de Gheorghe Ștefan în iunie 2026. Acesta a confirmat că a contribuit cu 100.000 de euro la campania lui Mureșan, precizând însă că ar fi făcut acest lucru la solicitarea partidului.

Există, totodată, o diferență între relatările celor doi privind destinația inițială a banilor. Potrivit unei relatări publicate ulterior, Gheorghe Ștefan a spus că intenționa inițial să susțină campania Elenei Băsescu, iar după retragerea acesteia banii ar fi rămas pentru candidatul aflat pe locul eligibil.

Elena Udrea a legat în intervenția sa această finanțare de criticile pe care i le aduce astăzi lui Mureșan și de discursul anticorupție adoptat ulterior de acesta.

Afirmațiile privind proveniența banilor și interpretarea politică a finanțării trebuie atribuite celor care le-au făcut. Confirmarea lui Gheorghe Ștefan se referă la contribuția de 100.000 de euro, nu validează automat toate celelalte acuzații formulate de Elena Udrea.

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