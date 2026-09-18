Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Elena Udrea, despre cei 100.000 de euro pentru campania lui Siegfried Mureșan: „Pinalti a finanțat-o”
Gheorghe Ștefan - Pinalti, omul care l-a finanțat pe Siegfried Mureșan. Foto/Arhivă
Publicat18 sept. 2026, 21:46
SursăRealitatea PLUS
Elena Udrea a făcut noi afirmații despre campania electorală a lui Siegfried Mureșan din 2014, susținând că aceasta ar fi fost finanțată cu 100.000 de euro de Gheorghe Ștefan, fostul primar al municipiului Piatra Neamț, cunoscut drept „Pinalti”.
Citește și
- 22:47Siegfried Mueșan curtează PSD, dar respinge o negociere cu partidul AUR, deși ar aprecia un vot pozitiv
- 21:54Elena Udrea pune sub semnul întrebării desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Nu are experiență administrativă”
- 21:22Trecutul controversat al lui Siegfried Mureșan. Legătura dintre politician și afaceristul din Microsoft
- 18:52Nicușor Dan, anunț despre Patriot și drone după vizita în Ucraina: „Va exista o donație din partea României”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News