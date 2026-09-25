Putin acuză guvernele europene că folosesc „amenințarea rusă” pentru a justifica sprijinul acordat Ucrainei

Scris de Darius Stănescu Publicat: 25 sept. 2026, 22:38

Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri, 25 septembrie, că propunerile privind încheierea războiului din Ucraina rămân pe masă. El a sugerat însă că atacurile cu drone lansate în timpul alegerilor legislative din Rusia complică o eventuală reluare a negocierilor cu Kievul. Declarațiile vin la o zi după ce serviciile de informații militare daneze au avertizat asupra unui risc „scăzut, dar în creștere” de acțiuni militare limitate ale Rusiei împotriva unui stat NATO.

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