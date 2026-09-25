Putin acuză guvernele europene că folosesc „amenințarea rusă” pentru a justifica sprijinul acordat Ucrainei

Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri, 25 septembrie, că propunerile privind încheierea războiului din Ucraina rămân pe masă. El a sugerat însă că atacurile cu drone lansate în timpul alegerilor legislative din Rusia complică o eventuală reluare a negocierilor cu Kievul. Declarațiile vin la o zi după ce serviciile de informații militare daneze au avertizat asupra unui risc „scăzut, dar în creștere” de acțiuni militare limitate ale Rusiei împotriva unui stat NATO.
Putin leagă negocierile de atacurile din Rusia
Vorbind cu jurnaliștii la Sankt Petersburg, după participarea la Forumul Internațional al Culturilor Unite, Putin a acuzat Ucraina că a atacat Moscova și secții de votare în perioada scrutinului. Liderul rus a spus că Moscova va analiza cu atenție dacă revine la masa negocierilor și că orice decizie va fi luată în funcție de propriile interese.
În noaptea de 19 spre 20 septembrie, Rusia a raportat un atac masiv cu drone asupra regiunii Moscovei. Potrivit primarului capitalei ruse, Serghei Sobianin, au fost implicate aproximativ 1.600 de drone, dintre care 450 ar fi vizat direct orașul. Aceste cifre provin de la autoritățile ruse; ele nu trebuie prezentate drept bilanț verificat independent.
Putin a respins, totodată, ideea că Rusia ar pregăti un război cu Europa. El a susținut că guvernele europene invocă amenințarea rusă pentru a justifica sprijinul acordat Ucrainei.
Avertismentul Danemarcei privind NATO
Într-o evaluare publicată joi, serviciul danez de informații pentru apărare a descris drept „scăzut, dar în creștere” riscul ca Rusia să lovească de la distanță infrastructură NATO care sprijină Ucraina ori să desfășoare o incursiune limitată într-un stat vecin.
Un astfel de scenariu ar putea implica un număr mic de militari, posibil fără însemne. Este vorba despre o evaluare de risc, nu despre un anunț că un atac a fost decis.
Raportul avertizează și că atacurile hibride împotriva țărilor europene s-ar putea intensifica în următoarele luni. Printre scenariile menționate se află atacuri cibernetice cu efecte asupra serviciilor esențiale și acte de sabotaj care ar putea provoca victime.
Serviciile daneze consideră însă că o invazie rusă pe scară largă a unui stat NATO rămâne foarte puțin probabilă, deși nu poate fi exclusă complet.
Incendiu investigat la o stație Starlink din Polonia
Avertismentul danez a fost publicat după un incendiu la o stație Starlink din centrul Poloniei. Vicepremierul polonez Krzysztof Gawkowski a declarat că focul ar fi fost provocat intenționat pentru a scoate stația din funcțiune și că incidentul a perturbat accesul la internet al mai multor instituții, inclusiv al armatei ucrainene. El a precizat că autorul nu a fost identificat.
Potrivit evaluării daneze, Moscova ar putea încerca să testeze capacitatea aliaților de a răspunde împreună în baza Articolului 5 al NATO, dacă ar considera că aceștia nu vor ajunge la o reacție comună. Raportul nu stabilește însă o legătură între Rusia și incendiul din Polonia.