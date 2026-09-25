Un aeroport important din Italia a primit numele lui Silvio Berlusconi. Decizia a stârnit controverse

Aeroportul internațional Malpensa din Milano poartă, începând de vineri, și numele fostului premier italian Silvio Berlusconi. Redenumirea aeroportului a fost oficializată printr-o ceremonie organizată la Terminalul 1, la care au participat membri ai guvernului italian și apropiați ai fostului premier.
Ceremonia de inaugurare a noii denumiri a fost programată la Terminalul 1 al aeroportului Malpensa, în prezența ministrului transporturilor Matteo Salvini, a ministrului de externe Antonio Tajani și a președintelui regiunii Lombardia, Attilio Fontana.
Noul nume al aeroportului din Milano
În zona de sosiri a Terminalului 1 a fost dezvelit un panou pe care apare noua denumire oficială a aeroportului, „Milan Malpensa International Airport Silvio Berlusconi”.
Schimbarea numelui a fost decisă în 2024 de autoritatea aeronautică civilă ENAC, cu sprijinul guvernului de centru-dreapta, inclusiv al formațiunii Forza Italia, partid fondat de Silvio Berlusconi.
Decizia a venit la un an după moartea fostului premier italian, care a încetat din viață la vârsta de 86 de ani.
Redenumirea aeroportului nu s-a produs însă imediat. Procedura a fost amânată în urma contestațiilor juridice formulate de administrația de centru-stânga a orașului Milano, condusă de primarul Giuseppe Sala.
Familia lui Berlusconi a participat la ceremonie
La eveniment au fost prezenți membri ai guvernului italian, printre care Matteo Salvini și Antonio Tajani, acesta din urmă fiind liderul Forza Italia, partidul fondat de Berlusconi.
Au participat, de asemenea, apropiați ai fostului premier. Fratele său, Paolo Berlusconi, a vorbit despre semnificația noii denumiri și despre rolul aeroportului ca punct de legătură cu restul lumii.
„Ce modalitate mai bună de a onora memoria lui Silvio decât să numim poarta către Europa și către lume după el?”, a declarat Paolo Berlusconi.
Fiica cea mare a fostului premier, Marina Berlusconi, a vorbit la rândul său despre felul în care tatăl ei privea viitorul.
„Îmi place să cred că, de astăzi, numele său îi va primi pe cei care vin din alte țări și îi va însoți pe cei care pornesc spre noi destinații”, a declarat Marina Berlusconi pentru agenția italiană de știri ANSA.
Marina Berlusconi este președinta holdingului familial Fininvest și conduce grupul editorial italian Mondadori. Ea a spus că tatăl său și-a petrecut viața „privind înainte și în depărtare”.
Primarul din Milano a lipsit de la ceremonie
Unul dintre marii absenți ai evenimentului a fost Giuseppe Sala, primarul de centru-stânga al orașului Milano. Edilul a contestat schimbarea numelui și a inițiat acțiuni juridice pentru anularea procedurii, însă acestea nu au dus la blocarea redenumirii.
Sala a susținut că ministrul transporturilor Matteo Salvini a accelerat procedura fără să îi consulte pe aleșii locali sau alte entități relevante.
Poziția sa împotriva redenumirii aeroportului era cunoscută încă din 2024. La acel moment, primarul afirma că atribuirea numelui lui Berlusconi unui aeroport atât de important reprezenta, în opinia sa, un act politic și critica faptul că administrația locală și alte autorități nu fuseseră consultate.
Opoziția a contestat și respectarea legii
Controversele nu s-au limitat la disputa dintre guvern și administrația orașului Milano.
Opoziția italiană a susținut că redenumirea aeroportului contravine unei prevederi legale potrivit căreia locurile publice nu pot primi numele unor persoane care au murit cu mai puțin de 10 ani în urmă.
În cazul lui Silvio Berlusconi, au trecut doar trei ani de la moartea sa, survenită în 2023, până la momentul oficializării noii denumiri.
În ciuda contestațiilor și criticilor, procedura de redenumire a fost dusă la capăt, iar numele fostului premier italian a fost adăugat oficial celui al aeroportului Malpensa.
Noul nume nu apărea încă pe site-ul aeroportului
La jumătatea zilei de vineri, în momentul relatării evenimentului, noua denumire oficială nu fusese încă actualizată pe site-ul aeroportului.
Astfel, schimbarea numelui a fost marcată oficial prin ceremonia organizată la Terminalul 1, în timp ce actualizarea denumirii în mediul online al aeroportului urma să fie făcută ulterior.