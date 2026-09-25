Un aeroport important din Italia a primit numele lui Silvio Berlusconi. Decizia a stârnit controverse

Publicat 25 sept. 2026, 22:13 Sursă Agerpres

Aeroportul internațional Malpensa din Milano poartă, începând de vineri, și numele fostului premier italian Silvio Berlusconi. Redenumirea aeroportului a fost oficializată printr-o ceremonie organizată la Terminalul 1, la care au participat membri ai guvernului italian și apropiați ai fostului premier.

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