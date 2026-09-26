Președintele Iranului spune că SUA trebuie să decidă dacă războiul continuă. Teheranul se declară deschis unui acord cu Trump

Scris de Darius Stănescu Publicat: 26 sept. 2026, 07:06

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat că Teheranul nu dorește prelungirea războiului și că decizia privind încheierea conflictului depinde de Statele Unite. Într-un interviu acordat Fox News în timpul vizitei sale la New York, liderul iranian a susținut că este pregătit să negocieze cu administrația Donald Trump și a prezentat posibile concesii legate de programul nuclear. Interviul a fost difuzat joi, 24 septembrie, ora SUA.

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