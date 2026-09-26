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Președintele Iranului spune că SUA trebuie să decidă dacă războiul continuă. Teheranul se declară deschis unui acord cu Trump

Masoud Pezeshkian (foto: profimedia)

Masoud Pezeshkian (foto: profimedia)

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Scris de Darius Stănescu Publicat: 26 sept. 2026, 07:06

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat că Teheranul nu dorește prelungirea războiului și că decizia privind încheierea conflictului depinde de Statele Unite. Într-un interviu acordat Fox News în timpul vizitei sale la New York, liderul iranian a susținut că este pregătit să negocieze cu administrația Donald Trump și a prezentat posibile concesii legate de programul nuclear. Interviul a fost difuzat joi, 24 septembrie, ora SUA.

Pezeshkian cere Washingtonului să aleagă între război și negocieri

Liderul de la Teheran a spus că disputele ar trebui soluționate prin dialog, nu prin continuarea confruntărilor. El a acuzat Israelul că a contribuit la izbucnirea războiului, prezentând conflictul drept unul impus Iranului.

„Nu dorim să continuăm. America este cea care trebuie să aleagă dacă vrea să pună capăt acestui lucru sau nu”, a afirmat Pezeshkian, potrivit interviului acordat Fox News.

Președintele iranian a transmis că rămâne deschis unei înțelegeri cu Donald Trump, dar a pus sub semnul întrebării durabilitatea unui nou acord. El a invocat eșecul unei înțelegeri anterioare privind încetarea ostilităților și a întrebat de ce aceasta a fost abandonată la scurt timp după semnare.

Contează alegerile din SUA pentru un acord cu Iranul?

Întrebat despre perspectiva unui acord, Pezeshkian a spus că administrația americană poate ajunge la o înțelegere cu Iranul dacă acționează în cadrul dreptului internațional. Pentru Teheran, a adăugat el, nu ar trebui să conteze dacă acest lucru se întâmplă înainte sau după alegerile americane de la jumătatea mandatului, programate pe 3 noiembrie. Trump a sugerat că un acord cu Iranul ar putea fi încheiat după scrutin.

Iranul se declară dispus să accepte verificări nucleare

În același interviu, Pezeshkian a negat că Iranul urmărește să obțină o armă nucleară. El a afirmat că Teheranul ar fi dispus să permită verificări internaționale ale programului său nuclear și să dilueze uraniul îmbogățit, în cadrul eforturilor de reducere a tensiunilor.

Mesajul conciliant din interviu vine după discursul susținut de Pezeshkian la Adunarea Generală a ONU, unde acesta a respins presiunile Washingtonului. Deși au existat contacte între reprezentanți americani și iranieni la New York, discuțiile nu au produs deocamdată un acord.

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